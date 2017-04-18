"Утро с Интером" стали партнерами шоссейно-кольцевых гонок RTR 2017

Программа "Утро с Интером" - ТВ-партнер гонок RTR Time Attack, открытие которых уже традиционно пройдет на автодроме "Чайка" 23 апреля!



"Открытие сезона RTR 2017" - мероприятие, которое соберет всех любителей быстрых автомобилей и мотоциклов, автоспорта, тюнинга и шоу.



Впервые в рамках одного мероприятия будут проходить авто- и мотогонки. Более 100 пилотов сразятся на Чайковском кольце на первом этапе шоссейно-кольцевых гонок RTR Time Attack, а также Кубке кольцевых мотогонок Moto Time Attack Сup. И, конечно же, все любители и профессионалы тюнинга примут участие в крупном RTR Tuning Show с отдельным ведущим, диджеем, номинациями, голосованием для зрителей и подарками победителям, где будут представлены лучшие автомобили Украины.



В перерыве между боевыми заездами зрителей ждет Drift&StuntShow - показательные выступления ведущих дрифт- и стант-пилотов Украины. Ну, и конечно же, заезды DriftTaxi, в рамках которых каждый желающий сможет проехать с профессиональным пилотом по треку на дрифтовом автомобиле!



Ждем всех на "Открытии сезона от RTR 2017" 23 апреля на автодроме "Чайка"!



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