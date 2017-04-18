"Касается каждого": чудо для Надежды

19 апреля в эфире "Интера" – выпуск программы "Касается каждого", от которого в буквальном смысле зависит жизнь 15-летней Нади Корниенко – "Надежда на феникса". Историю юной танцовщицы из Кременчуга зрители "Интера" впервые услышали 29 ноября 2016 года, когда в эфир вышел выпуск ток-шоу "Касается каждого" – "Танцующий феникс". В 15 лет Надя Корниенко при росте 140 сантиметров весит всего 32 кг. Ее тело изогнуто в виде вопросительного знака. Это – последствия аномального сколиоза 7 степени, который, к сожалению, быстро прогрессирует.

Настолько быстро, что на сегодняшний день у Нади есть всего полгода: если за это время не будет сделана операция на позвоночнике, то ей уже никто не сможет помочь. Без операции жить девушке останется не более полутора – двух лет. Первый выпуск программы о девушке назвали "Танцующий феникс", ведь, несмотря на растущий с раннего детства горб, который мешает дышать и нормально передвигаться, у Нади есть отдушина – танцевальный класс. Здесь Надя не стесняется своей внешности, она может надеть сверкающий костюм птицы феникса и представить себя знаменитой танцовщицей. Но сегодня Надя не может себе позволить даже эту маленькую радость. Она приходит в танцевальный класс только для того, чтобы посмотреть, как репетируют другие девочки. Ее здоровье катастрофически ухудшилось. В надежде помочь любимой дочери родители девочки продали квартиру и оплатили дорогостоящую операцию, которая проходила на Кипре. Но оттуда Надя вернулась в инвалидной коляске, с которой не могла встать полгода. Украинские врачи поставили девочку на ноги, но… танцевать она уже не может. "Танцы – это моя жизнь, – говорит Надя. – Мне сегодня больно смотреть, как девочки танцуют".

Ей тяжело стоять, ходить, любая физическая нагрузка вызывает сильную боль. И все же она не жалуется и вопреки всему – надеется. Выпуск программы "Касается каждого", посвященный беде Нади, вызвал тогда большой резонанс: ее история объединила многих телезрителей в желании помочь девочке осуществить мечту. Первая учительница танцев пригласила Надю и ее маму на отдых в Дубай, а журналисты "Касается каждого" помогли познакомиться с ее кумиром – Олегом Винником.

"Это удивительно смелая девочка, – говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Несмотря на те трудности, с которыми она сталкивается ежедневно, она не жалуется, не унывает. Она справляется с болью, старается быть красивой, радовать и радоваться. Хотелось бы обратиться ко всем нашим телезрителям: у вас есть реальная возможность спасти жизнь талантливому, теплому, солнечному человеку. Мы делаем все, чтобы помочь Наде осуществить ее мечту – быть здоровой. Но в данной истории не поставлена точка, Наде по-прежнему нужна наша и ваша помощь и поддержка".

После эфира на "Интере" Надя с мамой отправились на обследование в Стамбул. Там врачи вынесли вердикт: без операции жить девочке осталось всего два года. Сама операция стоит 100 тысяч долларов. И на все у Нади – полгода, потому что после операция станет бессмысленной: позвоночник сформируется окончательно и хирургическое вмешательство уже не поможет.

"У моей дочки есть любимая сказка, которую я ей рассказываю на ночь – о Русалочке, – говорит один из гостей выпуска, ведущий "Интера" Андрей Доманский. – Надя, героиня программы, мне очень напомнила Русалочку. У обеих есть талант: Русалочка пела, а Надя танцует, точнее – очень хочет танцевать. Русалочка хотела жить на суше, быть рядом со своим любимым человеком, но ее тело не было для этого приспособлено. Так же и у Нади. Ее тело – тюрьма, которая мешает развиваться ее таланту. И я очень хочу, чтобы произошло чудо, и она смогла подарить свой талант людям.В меня эта история очень сильно "попала". Я, как отец четырех дочек, очень хорошо понимал папу Нади. Это – те самые слезы бессилия, когда, несмотря на то, что ты – мужчина, никакой мужественности в мире не хватит, если ты понимаешь, что бессилен что-то изменить. Когда твоему ребенку осталось совсем немного жизни, потом закроются ее глаза, и она никогда больше этот мир не увидит. А ты ничего не можешь с этим сделать. Вся твоя сила, все твои замечательные достижения ничем помочь не могут. Поэтому я понимал слезы этого человека".

19 апреля в студии "Касается каждого" соберутся гости программы и эксперты, чтобы попытаться вместе найти выход из сложившейся ситуации. Вместе спасти Надю.