5 млн телезрителей встретили Пасху вместе с "Интером"

Накануне Светлого Христова Воскресения телеканал "Интер" традиционно транслировал в прямом эфире главные события пасхальных дней. Трансляция схождения Благодатного Огня в Иерусалиме стала лидером своего слота и собрала долю 15,6% среди зрителей 18+ в Украине.

ТОП-5 каналов 15 апреля 2017 года в слоте "Схождение Благодатного Огня" (12:45-14:31)(доля 18+, Украина)

Продолжил предпраздничную тематическую линейку "Интера" документальный спецпроект собственного производства "Паломничество на Святую Землю". Его доля составила 12,2%. В ночном эфире телеканал "Интер" вел прямую трансляцию Пасхальной литургии из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, и ее доля составила 9,7%.

В целом праздничные продукты телеканала, приуроченные к Светлому Христову Воскресению, смотрели около 5 млн человек.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 15-16.04.2017 г. (за 16.04 данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/