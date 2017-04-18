Премьера сериала: телезрителей "Интера" ждет "Искушение"

24 апреля в 20:30 на телеканале "Интер" - премьера многосерийной мелодрамы "Искушение" (рабочее название – "Радуга любви"). Телезрителей ждет запутанная киноистория, в центре которой – сложный любовный треугольник, роковая зависть и многолетняя жажда мести. В главных ролях – Иван Колесников, Дарья Легейда и Ксения Мишина. Также в сериале снялись Ольга Сумская, Владимир Виноградов, Валерий Афанасьев, Евгений Воловенко, Елена Турбал и Мила Сивацкая. Сериал – совместный проект кинокомпании PRO-TV и телеканала "Интер". Режиссерами-постановщиками выступили Игорь Забара и Сергей Терещук.

"Мы ушли от жанра классической мелодрамы, ведь "Искушение" – это детективная мелодрама, – рассказывает режиссер Игорь Забара, уже известный зрителям "Интера" благодаря успешным сериалам "Гречанка", "Ради любви я все смогу", "Запретная любовь", "Территория красоты". – В новом сериале будут не только любовь, измены и интриги, но и много загадок, экшена. Поэтому, мне кажется, эта история будет одинаково интересна и женщинам, и мужчинам, и молодому поколению, и людям постарше. Исходя из моего режиссерского опыта, это первый сериал такого формата, в котором совершенно непредсказуемое развитие событий. Если в других картинах изначально понятно, кто, кого, кому и с кем, то здесь настолько запутанный сюжет, что сложно предугадать развитие действия и кто из персонажей хороший, а кто – плохой. В этом – основная интрига".

Главный герой сериала – яркий и успешный Женя Ханжонков, помощник влиятельного бизнесмена Алексея Кумачева. Никто не знает, что все мысли и действия Жени имеют четкую цель, и это – месть за смерть отца. Однажды в доме Кумачева он встречает свою бывшую любовь Инну – и с этого момента его жизнь кардинально меняется. Впрочем, у девушки нет времени на развлечения и увлечения: ей приходится много работать, ведь у нее – маленький ребенок, которого она воспитывает одна. Инна устроилась горничной в особняк бизнесмена не только ради денег, а чтобы отомстить за гибель мужа, в смерти которого она винит Кумачева. Несмотря на непростую судьбу, у Инны полно завистников, в том числе – дочь олигарха Камилла, влюбленная в Женю. Образуется любовный треугольник. И каждому из его участников есть что скрывать…

Главные роли исполняют молодые и талантливые актеры Иван Колесников, Дарья Легейда и Ксения Мишина. Они прошли серьезный кастинг: на каждого персонажа претендовало как минимум 20 человек.

"Выбранные актеры стопроцентно попали в свои образы, – говорит Игорь Забара. – Они дополняют друг друга. Это очень важно, ведь в центре сюжета – очень сложные взаимоотношения. У нас получается даже не любовный треугольник, а какая-то более сложная геометрическая фигура – роковой многогранник, тетраэдр. Для молодых актеров "Искушение" – большая школа жизни. Например, Даша Легейда играет женщину со сложной судьбой, которая не только родила ребенка, пережила смерть мужа, но еще и отсидела в тюрьме. Девочке, которая недавно закончила театральный университет, очень сложно проживать такое в кадре. Как раз драматические, эмоциональные сцены даются актерам труднее всего. Зато любовные эпизоды получаются с нуля: видимо, для молодежи это уже пройденный этап".

В сериале "Искушение" с неожиданной стороны откроются и именитые актеры. Любимица телезрителей Ольга Сумская, играющая маму главного героя Татьяну Ханжонкову, в этой мелодраме сменила имидж и стала брюнеткой. Валерию Афанасьеву, которого зрители привыкли видеть в образах положительных героев, в "Искушении" досталась роль главного злодея – олигарха Семена Х' вана.

"Играю мерзавца, и это – кайф! – признается актер. – В театре я сыграл много отрицательных героев. А вот в кино у меня сложился типаж положительных, благостных, серьезных людей. Очень много играл военных, теперь вот дедом стал. А здесь – человек, который плетет интриги, совершает преступления, который поставил на карту все свое благосостояние. Это интересно играть. И при этом мой герой очень обаятельный и располагающий к себе человек. Как и в жизни: мы же не всегда можем угадать, кто есть кто. Это меня и привлекло в "Искушении". А еще – подобралась очень хорошая команда: прекрасные режиссеры и продюсеры, с которыми я уже не один раз работал".

Роль бизнесмена Алексея Кумачева, вокруг которого плетутся основные интриги, играет Владимир Виноградов. "Мне нравится, что в "Искушении" я как будто бы играю не одну роль, а сразу несколько, – говорит Владимир. – Потому что мой герой в один момент ведет себя так, в другой – с точностью до наоборот. Кумачев – очень разный. Еще в "Искушении" я все время не попадаю в свой возраст".

По словам актера, так много времени на гриме он еще не проводил ни на одном проекте: гримерам все время приходится либо "молодить" его, либо делать постарше. "Кроме того, для меня в "Искушении" сошлось много моментов, – продолжает актер. – На площадке очень доброжелательная и творческая атмосфера, прекрасные партнеры и режиссеры. С Игорем Забарой мы знакомы очень давно, вместе учились и понимаем друг друга с полуслова. К тому же Киев – это город моего детства, у меня здесь родственники. Мне очень комфортно".

Уже с 24 апреля зрители телеканала "Интер" смогут поддаться "Искушению", вместе с главными героями сериала окунуться в новую запутанную историю, а также увидеть любимых актеров в неожиданных образах. Не пропустите – с понедельника по четверг в 20:30 на "Интере".

Всего в новой мелодраме запланировано 48 серий. Этой весной "Интер" покажет первые 24 серии картины. Вторую часть истории зрители канала смогут увидеть осенью.

Премьера сериала "Искушение" на "Интере" - https://youtu.be/b5wLdqgZtBo