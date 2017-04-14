Пасха на "Интере"

В это воскресенье, 16 апреля, весь христианский мир отмечает самый важный праздник – Светлое Христово Воскресение. Традиционно телеканал "Интер" будет транслировать главные события пасхальных дней – схождение Благодатного Огня в Иерусалиме и Пасхальную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Также зрителей ждет спецпроект "Паломничество на Святую Землю". Накануне светлого праздника Пасхи съемочная группа "Интера" отправилась на Святую Землю, чтобы пройти по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

В субботу, 15 апреля, в 12.45 зрители телеканала увидят прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня. Из года в год миллионы людей с надеждой и трепетом ждут свершения этого великого чуда в канун праздника Светлого Христова Воскресения, в Великую субботу. Зрители "Интера" вместе с десятками тысяч паломников окажутся в самом сердце Иерусалима.

"Каждый год мы показываем это чудо вновь, даем возможность всем зрителям почувствовать, как их сердца наполняются пасхальной радостью накануне Светлого Христова Воскресения", – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер".

Сразу же после трансляции из Иерусалима, в 14.45 – премьера спецпроекта "Интера" – "Паломничество на Святую Землю".

В прошлом году, в канун пасхальных празднеств документалисты "Интера" побывали на Афоне и создали уникальный фильм к тысячелетнему юбилею древнерусского монашества на Святой Горе – "Тысяча лет на Афоне". В этом году съемочная группа телеканала отправилась в паломничество по местам, где прошел свой земной путь Иисус Христос. Где творилась история Нового Завета.

Прошло более двух тысяч лет и многое изменилось – преобразился некогда скромный Назарет, откуда берут начало все библейские истории, исчез блистательный Капернаум, разросся Иерусалим, и теперь Голгофа находится не за его пределами, а в сердце Старого города, и даже Иордан изменил свое русло. Но все так же каждый верующий ощущает здесь Божье присутствие и любовь Бога.

"Если человеку уже очень тяжело, он может найти Бога здесь, – делится одна из героинь фильма. – Он здесь живой, он ходит, он разговаривает, он подает всё – всё льется рекой…"

Вместе с паломниками съемочная группа фильма войдет в Назарет, посетит шумный Вифлеем – даже спустя две тысячи лет его гостиницы все так же переполнены! Увидит берега Иордана, Галилейское море; Кану, где по просьбе Божьей Матери Спаситель совершил свое первое чудо – превратил воду в вино. И конечно – прекрасный и многоликий Иерусалим. Здесь находится самая скорбная дорога в мире Via Dolorosa – Крестный путь Спасителя. Она начинается недалеко от Львиных ворот Иерусалима, где Понтий Пилат приговорил Христа к распятию, и заканчивается в Кувуклии – пещере, где был погребен Иисус Хрисос.

Каждый год сюда приезжали и приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю – они плыли на кораблях, ехали на лошадях, шли пешком. Небольшая территория едва заметна на карте мира, но изо дня в день здесь снова и снова приземляются самолеты с верующими…

"Это те места, которые однозначно меняют человека, заставляют его задуматься, – говорит Антон Никитин, главный редактор "Интера" и один из авторов проекта. – Они имеют особое притяжение для верующих людей. Каждая поездка и каждое паломничество заканчиваются новым духовным опытом, новым взглядом, новыми выводами и откровениями, которые человек получает на Святой Земле. Так говорят те, кто уже бывал там множество раз. Каждый раз эти места не перестают привлекать людей и дают возможность прикоснуться к чему-то новому".

Завтра на Святую Землю прибудут новые паломники. И всем, кто ступит на эти библейские дороги, Святая Земля даст что-то особенное.

Вечером, в эфире "Интера" в 23.30 – прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Она будет сопровождаться включениями, во время которых журналисты телеканала расскажут, как готовится Иерусалим к встрече Светлого Христового Воскресения, чем является и как живет этот город сегодня. Откуда появилась традиция обмениваться пасхальными яйцами – крашенками, почему они, в основном, красного цвета, почему торжественные пасхальные одежды священников тоже красного цвета, а также о многих других знаковых вещах, связанных с Пасхой.

В этом году впервые состоится уникальное событие, которое тоже будет освещено в эфире "Интера" – паломники из Украины пройдут крестным ходом по Via Dolorosa. Это 14 мест, в которых, по преданию, Иисус претерпел наибольшие страдания во время своего пути на Голгофу. Делегация УПЦ, духовенство и прихожане понесут с собой 100 святынь украинской земли – списки 100 чудотворных икон Богородицы, которые хранятся в наших храмах, а затем зачитают "Молитву о мире в Украине".

Творческая команда телеканала "Интер" будет рада встретить Пасху вместе со своими зрителями. Пусть светлый праздник войдет в каждый дом и принесет мир и согласие в нашу страну.



В Великую субботу на "Интере" https://youtu.be/ZI8LsvYIym8

Премьера спецпроекта "Паломничество на Святую Землю" https://youtu.be/FJpgHk3AeDk



