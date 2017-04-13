"Люди Победы. Будем жить!" - "Интер" выпустит вторую книгу-фотоальбом о ветеранах

Совсем скоро "Интер" представит второй том уникального фотоальбома "Люди Победы". Это еще сто лиц, сто судеб, сто историй наших современников, ветеранов Великой Отечественной войны. Если в первом томе, изданном в 2015 году, были представлены истории ветеранов из Киева и Киевской области, то при подготовке второго журналисты "Интера" объездили практически все регионы страны, чтобы рассказать о новых уникальных героях и запечатлеть их на фото. Результат - новая книга "Люди Победы. Будем жить!". Ее герои – танкисты, летчики, пехотинцы, артиллеристы, партизаны, медики... В книге собраны их фотографии, воспоминания, истории о войне и о жизни после войны. 72 года ветераны хранят память о самой страшной войне и о Великой Победе. Каждая страница – реальная история, воспоминания о том, что такое страх и отвага, воля к жизни и любовь к Родине. Воспоминания о том, какой ценой нам далась Победа.

Проект "Люди Победы" – это документ эпохи. Достоверный и бескомпромиссный. Мы смотрим сегодня на ордена и медали наших ветеранов - и понимаем их цену, как никогда раньше. Мы читаем их истории – и знаем единственную правду о войне, понимаем, почему она закончилась нашей Победой. Потому что воевали эти люди, люди Победы.

На обложке нового издания "Люди Победы. Будем жить!" – одесситка Лучинкина Валентина Ивановна.

В августе 1941-го 17-летняя Валентина ушла на фронт добровольцем. Она - одна из последних защитников Севастополя. Попав во вражеский плен, сумела сбежать и пешком возвратиться в родную Одессу, где возглавила подпольную организацию. После освобождения города стала разведчицей. Девушке удалось задержать начальника румынской разведки, который сдал всю сеть румынской агентуры на территории СССР.

"В день эвакуации из Одессы всех погрузили на теплоход, - вспоминает Валентина Ивановна. - И вот я стою на палубе и вижу: вся Одесса в огне. Слезы сами покатились из глаз. Подходит ко мне Сережка Боков: "Валя, что ж ты плачешь? Сегодня 15 октября, тебе исполнилось восемнадцать лет, ты уже настоящий солдат, ты должна быть сильной. Мы вернемся, мы обязательно вернемся!" И я опять спустилась в каюты к раненым…"

Сегодня, читая воспоминания таких людей, мы сами становимся сильнее. Они не дают нам потерять веру в товарищей, в себя и в свою правду.

Люди Победы – очень точные слова. Наши ветераны прошли через многое, но они завоевали Победу. Это дало им силы поднять из руин огромную страну, дало им право гордиться своей Родиной.

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