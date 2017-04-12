Покорение Говерлы, мистическое озеро и уникальное Евангелие в новом выпуске "Україна вражає"

15 апреля в 9:30 на "Интере" - новое захватывающее путешествие по нашей удивительной стране и новые экстремальные и мистические, бодрящие и умиротворяющие маршруты от команды отечественного телегида "Україна вражає" и его ведущей Валерии Микульской.

Каждый украинец хоть раз в жизни должен побывать в Карпатах. Потому что они - невероятны! Красивые и величественные, таинственные и открытые. Команда трэвел-шоу решила, что самые главные ощущения и впечатления - собственные. Поэтому съемочная группа отправилась в экспедицию на самую высокую вершину украинских гор - Говерлу. И путь выбрали самый сложный из существующих, но одновременно - и самый красивый.

"Откровенно говоря, я не ожидала, что в горах столько людей, - рассказывает Валерия Микульская. - Каждые триста метров - новое знакомство. И на этом, самом длинном пути до пика украинских Карпат, - только настоящие туристы. Нужна помощь? Помогут, будьте уверены. А еще в горах принято здороваться. "Здравствуйте!" и улыбка незнакомца - это подбадривает!"

Впечатляться и впечатлять зрителей команда проекта будет также поездкой в Розгирче, Галицкую глубинку, где находится уникальный пещерный скальный монастырь высотой в несколько этажей. И путешествием к самому большому, красивому и окутанному легендами карпатскому горному озеру Синевир.

Еще одна достопримечательность этого выпуска – Пересопницкое Евангелие, уникальное издание XVI века, то самое, на котором приносят присягу Президенты Украины. Хотите увидеть и узнать, где и как создавалась книга? Тогда - отправляйтесь в путешествие уже в эту субботу в 9:30 вместе с Валерией Микульской и командой "Україна вражає"!

"Україна вражає" 15 апреля на "Интере"