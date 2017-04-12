На "Интере" начинается "Жизнь по-французски"

Этой весной "Интер" подготовил для телезрителей особенный подарок – волшебное путешествие в большой мир французского кинематографа. С 16 апреля на "Интере" стартует премьерная линейка выходного дня – "Жизнь по-французски". Каждое воскресенье, ровно в 12:00, в эфире канала киноманов ждут лучшие фильмы Франции с их неповторимой атмосферой, смелыми и жизнерадостными историями, колоритными героями, яркими эмоциями и, конечно, – восхитительной романтикой.

"Жизнь по-французски" на "Интере" начинает одна из лучших комедий последних лет – "Безумная свадьба" режиссера Филиппа де Шоврона (оригинальное название – "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?"). Главную роль в фильме сыграл знаменитый Кристиан Клавье – актер, который был и великим императором в киносериале "Наполеон", и находчивым галлом в "Астериксе и Обеликсе против Цезаря", и смешным пройдохой-слугой Жакуем в "Пришельцах".

Месье Клод Верней (Кристиан Клавье) и его жена — добропорядочная буржуазная супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Три старших – уже замужние, хотя родители не особо довольны их выбором: одна вышла замуж за китайца, вторая — за араба, третья – за еврея. Зятья Клода не ладят не только с консервативным тестем, но и друг с другом. Одна надежда – что младшая дочь Лор найдет "нормального" жениха. Но когда на пороге дома появляется ее избранник – темнокожий Шарль из Кот-д'Ивуара – нервы Клода не выдерживают…

В следующее воскресенье, 23 апреля, телезрителей "Интера" ждет встреча с Софи Марсо в романтической комедии "Большая маленькая Я" (оригинальное название – "L’Age de raison"). В знаменитой француженке режиссер Ян Самюэль разглядел актрису, которая, несмотря на мировую славу и ведущие роли в голливудских блокбастерах, смогла сохранить в себе наивность и чистоту ребенка.

Героиня картины "Большая маленькая Я" – железная бизнес-леди Марго Флор – в детстве мечтала стать то поваром на свадьбах, то исследователем Марса, то святой и даже принцессой. Но судьба распорядилась иначе: теперь она заключает договоры на миллионы евро. Её жизнь расписана по минутам на полгода вперёд, включая свидания. Но однажды пожилой нотариус Фернан Мериньяк приносит ей письмо от самой себя, которое начинается словами: "Дорогая Я, мне сейчас семь лет, и я пишу тебе это письмо, чтобы ты не забыла обещание, которое дала себе, и помнила, кем хочешь быть…"

В рамках линейки французского кино зрители "Интера" увидят трогательную комедийную мелодраму "Мои звезды прекрасны" с Катрин Денёв и Эммануель Беар, а также картины "Анонимные романтики", "Вишенка на новогоднем торте", "Если б я была мужчиной", "Любовь без пересадок", "Отель романтических свиданий", "Притворись моим парнем", "С вещами на вылет!", "Образцовые семьи" и другие.

Любовь и романтика, интриги и скандалы, юмор и приключения – все это в лучших французских фильмах, которые способны и нашу жизнь менять к лучшему. Смотрите каждое воскресенье в 12:00 на телеканале "Интер".



"Жизнь по-французски" на "Интере" https://youtu.be/gXz5tPiIprk



