Нападение на инкассаторов, дело о фальсификате и убийство нумизмата в новых выпусках "Вещдока"

На этой неделе со вторника в 15:50 в эфире "Интера" – новые выпуски цикла детективных докудрам "Вещдок". Телезрители вместе со следователями и ведущим программы Артемом Позняком изучат материалы самых необычных преступлений прошлого века и пройдут путь расследования от получения информации до задержания преступника.

Во вторник, 11 апреля, в 15:50 в эфире "Интера" – история под названием "Криминальный дуэт". События, о которых пойдет речь, произошли в 1971 году в Алуште. 10 марта на пульт алуштинской милиции поступил сигнал: возле кафе "Отдых" нашли машину с раненым инкассатором. Преступники похитили значительную сумму – 36 тысяч рублей. "Сегодня трудно представить, что когда-то инкассаторы выезжали за выручкой на обычном такси, без бронежилетов и табельного оружия, – рассказывает Артем Позняк. – Но в 70-е в СССР это было обычной практикой". Водителя такси в машине не оказалось: он загадочным образом исчез с места событий. Буквально на следующий день таксиста нашли в лесу. Мужчину связали и сильно избили. Следствие разрабатывает версию о причастности таксиста к преступлению. Но кто на самом деле оказался замешан в ограблении и убийстве? И какой вещдок поможет следователю раскрыть это дело?

В среду, 12 апреля, в 15:50 зрители программы будут раскрывать "Тайну черного доктора". Зимой 1976 года в городке Рени Одесской области у ворот своего дома Леонид Тюрин обнаружил труп соседа, Иона Сокиряну. "Убийство в маленьком городке для того времени – явление исключительное, – рассказывает Артем Позняк. – Тем более что в этом деле с самого начала было слишком много вопросов. Например, почему орудие убийства – молоток – преступник не выбросил подальше, а оставил рядом с телом? Он действовал спонтанно и испугался? А почему тогда отпечатки пальцев на молотке тщательно стерты? Но самое интересное открылось, когда оперативная группа обследовала подвал дома убитого". Там обнаружили четыре бидона с медицинским спиртом и дипломат с этикетками известного крымского вина "Черный доктор". Возможно, убитый Сокиряну входил в преступную группу, которая изготавливала фальсификат?

В четверг, 13 апреля, в 15:50 смотрите премьеру выпуска "Тройная оплошность". В марте 1975 года во дворе собственного дома найден мертвым пенсионер Александр Орлушин. На первый взгляд все казалось понятным: старик полез латать крышу дома, упал с лестницы и ударился головой о бетон. "Соседка рассказала, что старик жаловался на протекающую крышу и даже поссорился из-за этого с племянником, который не хотел помогать с ремонтом, – рассказывает ведущий программы. – Но следственная группа быстро определила, что это – убийство. Старик погиб от удара по голове тупым предметом". Из дома потерпевшего пропала крупная сумма и коллекция старинных монет. Под подозрение сначала попадают односельчане Орлушина, однако выясняется, что за день до трагедии к Александру заезжал племянник. Правда, тот утверждает, что не застал пенсионера дома. Что случилось и кто виноват? Какая оплошность и кем была допущена в этом деле?

Не пропустите премьерные выпуски "Вещдока" и лучшие серии прошлого сезона проекта на этой неделе со вторника по пятницу в 15:50 на телеканале "Интер".

Премьера серии "Криминальный дуэт" 11 апреля, в 15.50 https://youtu.be/sfHEadpf7OQ