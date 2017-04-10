Триумф украинских боксеров на "Интере" - за "тройным ударом" следили 5,3 млн телезрителей

9 апреля, в ночь с субботы на воскресенье, в США состоялось грандиозное боксерское шоу с участием Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика. Все три украинца одержали победу над соперниками. Телезрители "Интера" имели возможность в прямом эфире наблюдать за триумфом наших боксеров.

Бой А. Усик – М. Хантер собрал долю 49,3% среди зрителей 18+ (Украина) и 26,7% по аудитории 18-54 в крупных городах. Бой А. Гвоздик – Ю. Гонсалес прошел с долей 45,0% по 18+ (Украина) и 28,0% по 18-54 (50+). Поединок В. Ломаченко – Д. Соса собрал 43,2% / 32,9% телезрителей. Телетрансляция шоу стала безоговорочным лидером слота по обеим целевым аудиториям. Боксерские поединки стали событием с самой высокой долей по аудитории 18+ (Украина) с начала 2017 года. С учетом повторов поединки посмотрели около 5,3 млн человек в Украине.

Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в бою против американца Джейсона Сосы, одержав победу техническим нокаутом в 9 раунде. Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе, победил кубинца Юниески Гонсалеса, отправив соперника в нокаут в третьем раунде. А чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик в напряженном противостоянии одержал победу над американцем Майклом Хантером единогласным решением судей после 12-раундового поединка.

Комментарий с места событий Сергея Долбилова, руководителя редакции спортивных программ телеканала "Интер": "О фантастическом боксе в исполнении украинских боксеров говорить не буду. Об этом за несколько дней в соцсетях не написал только ленивый. Поразила и порадовала атмосфера в зале. Когда в сердце Америки три тысячи зрителей в течение двух с половиной часов скандируют "Украина! Украина!" и поочерёдно фамилии Ломаченко, Усик и Гвоздик – это впечатляет!"

После поединков боксеры все вместе поблагодарили болельщиков за поддержку, которую они чувствовали даже на расстоянии. "В первую очередь, мы хотели бы сказать спасибо всем тем, кто болел за нас, – сказал Василий Ломаченко. – Спасибо всем украинцам, которые проснулись в воскресенье в 5 утра, смотрели наши поединки и поддерживали. Мы вас любим! Думаю, ближайшие 5-7 лет – по крайней мере, я так себе отмерил – у поклонников бокса будет еще много поводов для радости и гордости!"

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 4+ (Украина), 18+ (Украина), 18-54 (50тыс.+). Данные рассчитаны для слота события за 09.04.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/