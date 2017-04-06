"Україна вражає": рай для экстремалов, подземный серпантин и особое искусство

8 апреля в 9:30 на "Интере" – новый выпуск телегида "Україна вражає" – энциклопедии самых необычных впечатлений, которые можно получить, не выезжая за рубеж.

В эту субботу автор и ведущая Валерия Микульская предложит собрать рюкзак и махнуть на выходные по опробованным программой маршрутам. Любителей истории команда проекта пригласит побродить по подземным серпантинам и руинам Червонограда, а еще – перенестись во времена казацкой славы и погулять по славному Батурину. Для тех, кто готов учиться, – урок лозоплетения в Изе. В этом селе ремесло возведено практически в ранг искусства. Здесь же, кстати, можно купить изящные корзинки для пасхальных куличей и крашенок. Также в новом выпуске телегида – прогулка по хребту "кита" в Китайгород, который называют раем для парапланеристов. А еще зрители-экстремалы узнают, где в Украине "поймать волну" и выгулять любимую доску для серфинга.

"Если надумаете отдохнуть в экологически чистом уголке нашей страны и научиться серфингу – езжайте в Лебедевку, на юг Одесской области", – советует Валерия Микульская.

И, как обычно, в программе "Україна вражає" – инструкции бывалого туриста: как добираться, где ночевать, чем питаться и сколько дней оптимально посвятить облюбованному месту? Включайте "Интер" в субботу в 9:30 и открывайте для себя загадочную, прекрасную, полную сюрпризов туристическую Украину! 8 апреля "Україна вражає" на "Интере" - https://youtu.be/TKfckt5KlWQ