Тройной удар на "Интере": Ломаченко, Усик, Гвоздик

В воскресенье, 9 апреля, в 5.00 в программе "Большой бокс" на "Интере" смотрите прямую трансляцию из США боксерского шоу с участием Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика. Они вместе шли по одному золотому олимпийскому пути, но в профессиональном боксе у каждого была своя дорога. И вот золотая команда снова вместе. Украинские чемпионы один за другим выступят на одном ринге с единой целью - победить!

"Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком, – говорит Александр Усик. – Мы мечтали об этом, когда еще были любителями и выступали на Олимпийских играх в 2012 году".

На арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером. "Хантер – жесткий соперник, не знающий поражений, – отмечает Усик. – Поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть трансляцию на канале HBO и телеканале "Интер".

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко выйдет в ринг против чемпиона мира по версии WBA американца Джейсона Сосы. Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе, проведет бой против кубинца Юниески Гонсалеса.

"Недавно я зашел на сайт boxrec.com – это общемировой рейтинг боксеров, там собрана вся статистика и все поединки, – рассказывает Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – И в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории я обнаружил сразу две украинские фамилии. Василий Ломаченко в этом списке занимает пятую строчку, Александр Усик – пятнадцатую. Когда вдумываешься в это, то испытываешь целую гамму чувств – от гордости до восторга. Среди пятнадцати лучших боксеров мира – двое украинцев! И они оба в один вечер выйдут на ринг отстаивать свое чемпионское звание. А телезрители "Интера" станут свидетелями этого боксерского шоу!"

Не пропустите - настоящий украинский бокс наших чемпионов! В воскресенье, 9 апреля, в 5.00 в программе "Большой бокс" на "Интере" прямая трансляция из США, повтор - в 12.00. https://youtu.be/4JAtrGz7jAA