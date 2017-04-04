"Проверка на дееспособность" для Александра Редчича

Завтра, 5 апреля, в 18:00 в эфире телеканала "Интер" – выпуск программы "Касается каждого" под названием "Проверка на дееспособность". Это продолжение одной из самых ярких и эмоциональных программ проекта – истории Александра Редчича, о которой страна узнала в начале февраля. Как оказалось, после эфира в жизни Саши произошло несколько кардинальных перемен, о которых он готов откровенно рассказать в студии "Касается каждого".

История Александра Редчича из Черниговской области впервые прозвучала в эфире телеканала "Интер" 8 февраля 2017 года. Парень, сумевший в одиночку справиться со страшными диагнозами, на глазах телезрителей впервые встретился с мамой, которая отказалась от него сразу после рождения. Ради этой встречи, о которой Саша мечтал всю жизнь, он добился практически невозможного – официального признания своей дееспособности.

Казалось бы, все сложилось удачно, долгожданная встреча состоялась. Мечта обрести семью сбылась. Но полоса испытаний на прочность для Саши, к сожалению, не закончилась.

"Мы узнали, что в жизни Александра после эфира произошло несколько резких негативных и позитивных поворотов, – рассказывает редактор программы Юрий Володьков. – Когда мы приглашаем человека в студию, снимаем о нем программу, то определенным образом берем на себя ответственность за его дальнейшую судьбу. Поэтому стараемся отслеживать, как меняется его жизнь после участия в "Касается каждого". У Саши произошло большое радостное событие: появилась новая семья. Выяснилось, что он набрался смелости и начал поиски девушки, с которой общался в интернате и о которой не мог забыть все это время. Как мы могли об этом не рассказать?"



Но, к сожалению, не все изменения были позитивными. Оказалось, что мама, которая обещала никогда никуда больше не отпускать Сашу, сегодня не выходит с ним на связь, хотя редакторам программы говорила, что общается с сыном регулярно. А также – что некоторое время Саша жил на улице, несмотря на то, что в студии программы его друг обещал помочь с жильем.



"В новом выпуске мы хотим расставить точки над "і", потому что я уверен: в отношениях Саши с мамой точка еще не поставлена, – продолжает Юрий Володьков. – Я разговаривал с ней и готов на 80% гарантировать, что рано или поздно она все-таки проявит большее внимание к сыну. Возможно, просто слишком много всего на нее обрушилось: появление Саши, его настойчивость и желание общаться, его проблемы с пропиской… Но нашлась семья, которая приняла его, как родного. Саша на самом деле не обижен на маму, он готов ее понимать и прощать вопреки всему. Наша задача – поддержать Сашу и его новых родителей, закрепить положительные моменты в его жизни и помочь сдвинуться с мертвой точки в решении тех вопросов, которые ему очень важно прояснить".



Один из таких моментов – взаимоотношения с другом, который в студии программы обещал приютить Сашу. Как случилось, что Александр Редчич вскоре оказался на улице? Кто виноват, что возник конфликт, и смогут ли два бывших интернатовца услышать друг друга и понять?



Не пропустите в среду, 5 апреля, в 18:00 на "Интере" – неожиданное и драматичное продолжение истории Александра Редчича, хрупкого человека с большой душой, в специальном выпуске "Проверка на дееспособность".



