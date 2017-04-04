На "Интере" – премьера сериала "Любовь по закону": следствие ведет Нонна Гришаева

10 апреля на телеканале "Интер" стартует премьера многосерийного романтического детектива "Любовь по закону" производства компании Star Media. В главной роли – любимица телезрителей Нонна Гришаева. Известная актриса играет талантливого следователя Надежду Полякову, которая обладает необычайной интуицией. Она способна разгадать любую криминальную загадку! При этом женщина успешно совмещает работу с воспитанием троих детей. Также в сериале мы увидим популярных актеров Игоря Лифанова, Александра Мохова, Елену Санаеву, Галину Петрову и других.

Надежда Полякова – неординарная женщина: мать троих детей и выдающийся сыщик. Она разрывается между домом и убойным отделом, ведь дети – смысл её жизни, но работа – её страсть! И, конечно, в жизни капитана полиции есть место для любви.

Методы расследования Поляковой всегда нестандартны: на первом месте у нее – интуиция. Бывший муж героини – подполковник Поляков – тоже работает в полиции. Экс-супругу не нравится, что Надежда вернулась на службу, к тому же он замечает, что ее отношения с новым руководителем – майором Крюковым – начинают выходить за рамки рабочих. Сочетание двух сильных характеров, юмор и взаимная симпатия помогают Поляковой и Крюкову бороться с преступностью и идти навстречу своим чувствам.

Сериал "Любовь по закону" объединяет в себе два жанра, одинаково любимых зрителями, – романтическую мелодраму и детектив. Режиссером картины выступил Андрей Мармонтов, известный телезрителям по работе в детективных сериалах о Даше Васильевой и Иване Подушкине по романам Дарьи Донцовой.

"Это женский детектив: о женщине и для женщин, – говорит режиссер-постановщик. – Капитан Полякова благодаря острому уму и интуиции всегда первой находит выход из самых затруднительных ситуаций. В нашем сериале важную роль играет личность актрисы Нонны Гришаевой, которая может быть и юморной, и ироничной, и жесткой, но при этом всегда остается настоящей женщиной".

Несмотря на огромное количество ролей в кино, театре и на ТВ, участие в сериале "Любовь по закону" для Нонны Гришаевой – первый опыт съемок в детективном жанре.

"Раньше я никогда не играла следователей, и это абсолютно новая для меня история, – признается актриса. – Но героиня очень близка мне. У меня тоже сильно развито то, что принято называть "внутренним голосом". И она – такая же сумасшедшая мама, как я! Каждая серия "Любви по закону" – это новая история. Между собой их связывает мощная сквозная линия – отношения героини с мужчинами и ее отношения внутри семьи".

Основные съемки сериала "Любовь по закону" проходили в Одессе. Исполнительница главной роли Нонна Гришаева сама родом из Южной Пальмиры, поэтому ей было особенно приятно работать в родном городе.

"Одесса – мой дом, моя подзарядка, мне здесь помогает море, – говорит актриса. – Я считала часы и ждала того момента, когда начнутся съемки, когда я прилечу домой и вставлю свою батарейку в зарядное устройство".

Любовь, предательство, хитросплетения человеческих судеб и запутанные детективные истории – в романтическом детективе "Любовь по закону" на телеканале "Интер" с понедельника по четверг в 21:00. https://youtu.be/TJjOiLpGXbY