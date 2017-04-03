Для телеканала "Интер" снимается "Радуга любви"

В Киеве идут съемки многосерийной мелодрамы "Радуга любви" ("Райдуга кохання"). Новый сериал для телеканала "Интер" снимает компания PRO-TV, режиссеры – Игорь Забара и Сергей Терещук. Главные роли исполняют молодые актеры Иван Колесников, Дарья Легейда и Ксения Мишина. Также в сериале задействованы Ольга Сумская, Владимир Виноградов, Валерий Афанасьев, Евгений Воловенко, Елена Турбал, Алексей Нагрудный, Игорь Рубашкин, Тамара Морозова и Мила Сивацкая.

Съемки "Радуги любви" проходят в Киеве и Киевской области. Как утверждают создатели проекта, это – драма, в центре которой – любовь, месть и предательство. Но в сериале, как и в реальности, жизнь героев полна сюрпризов. И телезрителей ждут не только бушующие страсти, но и немало экшена.

"Сериал "Радуга любви" приближен к нашей действительности: с героями происходит все то, что происходит с обычными людьми, – говорит режиссер Сергей Терещук. – Просто все события сжаты во времени, поэтому все – на грани, все насыщенно и наполнено. В нашей картине есть и зависть, и страсть, и любовь, и кровь, и предательство, и ненависть. Есть и крайние проявления человеческих чувств, когда люди сбрасывают друг друга с крыши, подстраивают аварии. И при этом идет обычная жизнь. Как говорил Чехов, "люди пьют чай, а в это время рушатся их судьбы". Так происходит и в нашей картине".

Главный герой истории – яркий и успешный Женя Ханжонков, помощник влиятельного бизнесмена Кумачева. Никто не знает, что все мысли и действия Жени имеют четкую цель, и это – месть. Однажды в доме Кумачева он встречает свою бывшую любовь Инну, с этого момента его жизнь кардинально меняется. Впрочем, у девушки нет времени на развлечения и увлечения: ей приходится много работать, ведь у нее – маленький ребенок. Несмотря на непростую судьбу, у Инны полно завистников, в том числе – дочь олигарха Камилла, которая влюблена в Женю. Образуется любовный треугольник. И каждому из его участников есть что скрывать...

Роль Жени играет молодой и талантливый актер Иван Колесников, известный украинским телезрителям по сериалам "Колдовская любовь", "Обручальное кольцо", "Поцелуй", "Рыжая".

"В сериале меня, прежде всего, заинтересовал сценарий, – говорит Иван. – Мне нравится мой персонаж, он человек, в котором есть и плохие, и хорошие качества. Конечно, многие черты характера Жени Ханжонкова мне самому не свойственны. То же чувство мести. Но в кино и театре я часто играл отрицательных персонажей, поэтому могу себе представить, что это такое. К тому же актеру всегда интересно играть непохожие характеры: чем больше роль на сопротивление, тем лучше".

В необычном образе предстанет в картине любимица зрителей Ольга Сумская, которая играет маму главного героя.

"Когда мне предложили роль Татьяны Ханжонковой, я прочитала сценарий и подумала: ну вот – снова женщина с суровым характером! – рассказывает Ольга Сумская. – Я понимала, что надо что-то менять, искать новый образ, тем более – после успеха Софьи Николаевны в "Гречанке" зрители уже привыкли, что я играю стервозных дам. Один знакомый журналист спросил меня: ну что, опять стерва? Я нашла, что ответить: "Знаете, лучше злая матушка, чем добрая бабушка". Зрители увидят меня в другом имидже: темноволосую и кареглазую, вспыльчивую и эмоциональную. В этой истории есть что играть! Да, моя героиня одержима местью за мужа, потому что безумно его любила. Это очень сильная, властная женщина, мать взрослого сына. Потеряв мужа, она борется за будущее сына. А проигрывать она не привыкла".

Премьера сериала "Радуга любви" состоится на телеканале "Интер" уже этой весной.

Сюжет программы "Утро с "Интером" со съемочной площадки сериала – https://youtu.be/x9IecMwaBBI