Трагедия ревизора, маньяк-шахматист и буква "Й" в качестве улики – в эфире новые серии "Вещдока"

Смотрите на этой неделе в эфире "Интера" три премьерных серии цикла детективных докудрам "Вещдок".

Трагедия, о которой пойдет речь во вторник, 4 апреля, в 15:50 в выпуске "Роковая комбинация", произошла в 1978 году в Краснодаре. В доме заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела Фёдора Котова убиты его жена и дочь-студентка. Котов подозревает, что смерть родных могла быть местью за его принципиальность во время проверки хлебозавода. До гибели близких его самого пытались убить, подрезав тормозной шланг в автомобиле. Это мог сделать автослесарь Бойко, который проворачивает на хлебозаводе свои темные дела.

"Одноразовое списание 15 тонн муки – производственная необходимость или махинация с целью получения личной выгоды? – задается вопросом ведущий Артем Позняк. – Если кто-то допустил порчу такого количества государственных запасов, то нужно найти виновных и наказать. Если же речь идет о фиктивном списании и подтвердятся факты хищения, директору хлебозавода будет грозить внушительный срок – до 15 лет лишения свободы. В любом случае работа ревизора угрожала благополучию многих влиятельных людей. Убийство, связанное с профессиональной деятельностью, – такая версия кажется самой логичной. Но появляется вещдок, который заставляет рассмотреть другую версию".

В среду, 5 апреля, в 15:50 – необычный выпуск программы – "Черный ферзь". В 1981 году возле своего дома была убита шестнадцатилетняя дочь известного шахматиста Анна Карпунина. С девушки сняли серьги и кулон. На следующий день задержали похитителя сережек – Анатолия Мартынюка, но кулон так и не был найден. Через несколько дней происходит еще одно убийство – жениха Анны, Константина. Примечательно, что рядом с телами жертв убийца оставил шахматные фигуры. Следствие обвиняет в совершении обоих преступлений бывшего парня Анны, Данилу Смирнова. Его приговорили к исключительной мере наказания и привели приговор в исполнение. Но через год в газету "Ленинградская правда" приходит анонимное письмо, автор которого сознается в двойном убийстве и в качестве доказательства вкладывает в конверт кулон Анны... Кто на самом деле разыграл жестокую шахматную партию, и были ли в этой игре другие жертвы?

В четверг, 6 апреля, в 15:50 смотрите выпуск под названием "Технология подмены". В этот раз следователь должен раскрыть дело об убийстве технолога Борисоглебского мясокомбината Дмитрия Ерохина. На лбу мужчины – надпись красной помадой "УБИЙЦА" с приметной галочкой над буквой "Й". Следователь подозревает, что Ерохина могла убить буфетчица Богульская, которая не смирилась с разрывом их любовных отношений. По версии следователя, женщина украла пистолет у соседа и застрелила Ерохина. Но через несколько дней в лесу находят тело Нины. Преступники пытались инсценировать самоубийство девушки, однако вещдоки говорят о том, что ее убили и уже потом перенесли тело в лес.

"С самого начала в деле об убийстве Дмитрия Ерохина было немало зацепок, – рассказывает ведущий Артем Позняк.– Пуля, которую извлек эксперт, выпущена из пистолета марки "Люгер" – трофейного оружия времен Великой Отечественной войны. Установили и время убийства – 22:45. Именно тогда через станцию проходил скорый поезд, он и заглушил звук выстрела. Но самым важным вещдоком стала надпись на лбу жертвы..."

Не пропустите премьерные выпуски "Вещдока" и лучшие серии прошлого сезона проекта на этой неделе со вторника по пятницу в 15:50 на телеканале "Интер".