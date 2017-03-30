Замок для Золушки, водопады минералки и вся правда о съемках программы "Україна вражає"

1 апреля в 9:00 в эфире "Интера" – весенний, яркий и по-настоящему первоапрельский выпуск программы "Україна вражає".

"Весной нам всем хочется максимум свежести, в том числе – и свежих эмоций, – констатирует ведущая проекта Валерия Микульская. – В нашей стране этого – в избытке! Уж я-то знаю".

Ради того, чтобы получить максимум впечатлений и рассказать о них телезрителям, команда проекта вновь превратится в историков и культурологов, исследователей аномальных зон, эко- и этнотуристов.

Могучие древние скалы, овеянные легендами о гуцульском Робин Гуде – Олексе Довбуше, водопады натуральной минеральной воды, искусственные Альпы в Тростянецком дендропарке, украинская тайга и удивительно красивый замок, как будто из сказки о Золушке. Рассказ об этих невероятных местах и о многих других – в новом выпуске программы.

"Меня поразила история создания миниатюрных Альп в Тростянце, – делится Валерия Микульская. – Говорят, в одном из своих европейских путешествий уже немолодой, но состоятельный Иван Скоропадский влюбился в юную швейцарку, позвал замуж. Однако девушка была капризной, поставила условие: мол, перееду, как создашь для меня маленькую Швейцарию. И ухажер принял вызов, построил! Правда, далось это нелегко".

Помимо путешествия по старинной усадьбе, ведущая программы исследует туристические эко-тропы, изучит легенды Олесского замка на Львовщине и отправится в трипольское прошлое. А еще – пройдется по улочкам бывшего польского курорта №1, а сейчас – небольшого украинского города-полуострова Залещики на Днестре. Зрителей ждут неподдельные эмоции, опробованные на себе лайфхаки, отчеты о допущенных туристических ошибках и много красивейших кадров, от которых захватывает дух.

И специально к 1 апреля команда проекта подготовила особенный сюрприз: поклонники программы увидят, что же происходит во время странствий телепутешественников, по ту сторону камеры. Смешные, курьезные, забавные случаи на съемках и вся правда о жизни на колесах. Не пропустите, только в эту субботу, 1 апреля, в 9:00 на телеканале "Интер"!



1 апреля "Україна вражає" на "Интере" - https://youtu.be/CmQ2X9JIVrs



