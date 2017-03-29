Участница аукциона "Интер – детям" снялась в выпуске "Вещдока"

На днях участница благотворительного аукциона "Интер – детям" побывала на съемках цикла детективных докудрам "Вещдок" и стала одной из героинь нового сюжета.

Зоряна Маленюк из Хмельницкой области выкупила на сайте аукциона deti.inter.ua лот – визит на съемочную площадку программы, а в результате не только увидела, как делается проект, но и снялась в нем, а также побывала в студии программы и познакомилась с ведущим Артемом Позняком.

Для команды "Вещдока", который впервые появился на экранах не так давно, в ноябре 2016 года, – это первый, премьерный лот на сайте онлайн-аукциона, в ходе которого уже четвертый год подряд проходит сбор средств на покупку медицинского оборудования для детских больниц. Сейчас у аукциона новая цель – аппарат интенсивной вентиляции легких экспертного класса VELA для реанимации Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии НДСЛ "ОХМАТДЕТ".



На съемки Зоряна приехала из города Нетешин Хмельницкой области. "Я хотела поучаствовать в благотворительной акции, искала такую возможность, – рассказывает она, – Когда зашла на сайт deti.inter.ua, то оказалось, что у вас – очень интересно. Ты не просто переводишь деньги, чтобы помочь детям, но и получаешь необычную возможность для себя. Я далека от телевидения, работаю на атомной электростанции, занимаюсь закупками оборудования. Никогда не была на съемках, поэтому стало очень интересно посмотреть изнутри, как делается исторический проект".

Обладательницу премьерного лота "Вещдока" подхватили у метро и привезли… на миниатюрный блошиный рынок на окраине Киева. Еще с утра здесь ничего не было, только кирпичные стены старой лесопилки и голые весенние деревья. Этот рынок послевоенных годов прошлого века был создан минут за тридцать – для съемок нового детективного сюжета.

На площадке гостье предложили роль на выбор: хочешь – будь продавцом, хочешь – покупателем. В итоге она решила, что больше похожа на барышню, которая от скуки забрела в зону стихийной торговли того времени. Зоряна должна была прогуливаться вдоль торгового ряда, рассматривать товары, расспрашивать о них продавцов.

В центре сюжета этого выпуска с красноречивым названием "След американского ботинка" – убийство неизвестного, тело которого обнаружили в купе поезда. Следователей насторожила обувь потерпевшего: она явно не принадлежала мужчине. Казалось, что его переобули перед или сразу же после смерти.

Весь процесс съемки сцены с участницей аукциона занял минут сорок. После этого сняли грим, переоделись, и – на вторую локацию, в студию программы "Вещдок", которая находится в одном из павильонов киностудии им. Довженко.

Сначала девушка немного смущалась, чувствовала себя скованно, но после знакомства с ребятами из съемочной группы и ведущим Артемом Позняком напряжение ушло. Артем рассказал Зоряне, что недавно сам стал жертвой карманников. В одном из торговых центров столицы у него украли кошелек с деньгами и золотом. В результате он написал заявление в полицию и теперь ждет, смогут ли современные оперативники и следователи сработать на результат и раскрыть это незамысловатое преступление?

"Теперь я понимаю, насколько это кропотливый труд – съемки, – делится впечатлениями девушка. – И не ожидала, что удастся познакомиться с ведущим программы, сфотографироваться с ним, что он окажется настолько открытым и приятным в общении человеком, без малейшей звездности. Думаю, еще долго буду под впечатлением. Стало даже немного жаль, что в свое время я не выбрала какую-то творческую профессию".

Съемки проекта продолжаются, и каждую неделю со вторника по пятницу зрители могут разгадывать криминальные загадки вместе с героями "Вещдока". А для тех, кто хочет стать частью большого важного дела и помочь в сборе средств на медоборудование для спасения жизни детей, на deti.inter.ua по-прежнему много необычных и эксклюзивных лотов-предложений. Это и танцевальная репетиция от Ольги Цибульской, и автографы Антонио Бандераса, Тома Круза, и беговая тренировка с Ириной Лищинской, и велопрогулка с Владом Ямой, и тренировка с Василием Вирастюком и Сергеем Конюшком, и мастер-класс по вокалу от Милы Нитич, и еще многое другое. Все вырученные средства пойдут на спасение детских жизней.

Спешите помогать другим. Ведь делать добро – легко!

Информация об аукционе:

Онлайн-аукцион благотворительной организации "Интер" – детям" проводится с 2014 года. Его цель – сбор средств для приобретения современного медицинского оборудования, которое помогает спасать жизни и здоровье детей. Лоты предоставляются известными артистами, художниками, музыкантами, спортсменами, актерами и просто неравнодушными людьми. Это и памятные вещи, и возможность пообщаться со звездой в рамках мастер-класса или за чашечкой кофе, взять урок актерского мастерства, плавания или вокала, побывать за кулисами проектов и на съемочных площадках любимых сериалов или программ.

Ранее, благодаря всем участникам аукциона, были приобретены и доставлены в медучреждения кардиомонитор нового поколения, а также аппарат для краниоцеребральной гипотермии, который защищает мозг новорожденного от последствий асфиксии, способных повлечь за собой ДЦП. Весной 2016 года в киевский Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины (ПАГ) был доставлен аппарат для поддержки дыхания новорожденных. 15 февраля 2017 года в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ПАГа было передано еще одно медоборудование – современный аппарат искусственной вентиляции легких Avea, средства на который собирались общими усилиями практически весь прошлый год. Сейчас у аукциона новая цель – аппарат интенсивной вентиляции легких экспертного класса VELA для детей от 3 до 18 лет для реанимации Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии НДСЛ "ОХМАТДЕТ". Любой желающий может приобщиться к доброму делу, купив лот или сделав благотворительный взнос на сайте deti.inter.ua.