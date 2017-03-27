5 главных причин посмотреть киносериал "Мата Хари"

Сегодня вечером украинских телезрителей ждет интригующая встреча с одной из самых известных и загадочных женщин прошлого века. В 21:00 в эфире телеканала "Интер" стартует долгожданная премьера – 12-серийная историческая драма "Мата Хари" производства компании Star Media. И есть как минимум 5 причин, чтобы отложить все свои дела и посвятить вечер просмотру этого уникального проекта.



1. Новый взгляд на легенду

Неординарная и яркая жизнь Маты Хари была окутана множеством тайн и легенд. Шпионка, танцовщица, куртизанка – эти слова первыми приходят на ум, когда мы слышим ее имя. Но компания Star Media и телеканал "Интер" расскажут собственную историю Маты Хари. В ней Маргарета Зелле предстанет, прежде всего, как женщина и мать, сильная и целеустремленная, со своими переживаниями, слабостями и мечтами о большой любви.

"Жизнь Маты Хари одновременно увлекательна и трагична, – говорит генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин. – Мы расскажем историю об очень сильной женщине, которая влюбила в себя огромное количество людей, но при этом сама была обделена любовью и нашла ее только в самом конце ее короткой, но крайне драматичной и яркой жизни. Будучи брошенной в детстве, сбежав от мужа-тирана, потеряв дочь, она сделала себя сама, самостоятельно выстроив свою карьеру".



2. Международный размах

Съемки исторической драмы "Мата Хари" длились пять лет и проходили в Португалии, России и Украине. Создателям сериала удалось собрать в одном проекте лучших специалистов со всего мира. Одновременно на площадке трудилось более 200 человек многонациональной команды: украинцы, россияне, французы, американцы, испанцы, португальцы и израильтяне. Фильм снимали три режиссера: американец Дэнни Берри, француз Джулиус Берг и украинка Ольга Ряшина. Исторические костюмы для актеров создавала известный португальский дизайнер Мария Гонзага. Бюджет картины составил 12 млн долларов. Аналогов этому проекту еще не было на постсоветском пространстве. Права на показ сериала выкупили уже 30 стран.



3. Звездный состав

Ни один отечественный сериал на данный момент не может похвастаться таким количеством звезд мирового масштаба в кадре! Кристофер Ламберт ("Горец", "Беовульф"), Джон Корбетт ("Секс в большом городе", "Моя большая греческая свадьба"), Рутгер Хауэр ("Бегущий по волнам", "Попутчик", "Леди-ястреб"), Ваина Джоканте ("99 франков", "Распутник"). Также в картине снялись такие хорошо известные нашему зрителю актеры, как Алексей Гуськов, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт.

"Я согласился принять участие в сериале "Мата Хари", потому что мне понравился сценарий, – признается актер Кристофер Ламберт. – Он очень близок к той настоящей истории, которая произошла больше века назад. Весь сценарий – это правильно выстроенная история. Все, как нужно. С романтическими отступлениями, опасностью, экшеном, человечностью. Все очень взвешенно".



4. Эпоха в мелочах

События киносериала "Мата Хари" разворачиваются с 1900 по 1917 годы. Команда приложила максимум усилий, чтобы воссоздать ту эпоху. Большая часть работы проходила в Португалии: центр Лиссабона идеален для съемок исторического кино, ведь там, согласно градостроительной политике, практически нет наружной рекламы, пластиковых окон, спутниковых антенн. В проекте не будет бутафории. Все атрибуты того времени – настоящие. Их по крупицам собирали в музеях, антикварных магазинах и частных коллекциях. Так, зрители "Мата Хари" увидят на экране настоящие первые автомобили Ford T, Chrysler, Buick, и Renault – все в идеальном состоянии и на ходу. Будет в кадре много уникальных раритетных вещей, которые уже вышли из нашего обихода, например, прибор для определения качества черной икры или инструменты старинного индонезийского оркестра гамелан, под аккомпанемент которого танцевала в свое время Мата Хари.

Актеры сериала предстанут на экране в роскошных нарядах начала XX века, они шились на заказ в ателье португальского художника по костюмам Марии Гонзаги. Так, только для главной героини было изготовлено более 120 вариаций костюмов.

"Мата Хари жила во многих европейских городах, мода в которых могла отличаться. Я смотрела, какие костюмы использовали именно в этой стране в ту эпоху, и старалась сделать похожие, – рассказывает Мария Гонзага. – При создании костюмов мы использовали старые фотографии, ведь они наглядно рассказывают о предпочтениях в одежде. Все костюмы сделаны вручную".



5. Актеры на площадке

Нелегкая задача стояла перед актерами: каждый день им нужно было перевоплощаться в людей другой эпохи.

"Тогда все было иначе, – говорит исполнительница главной роли Ваина Джоканте. – Мне важно было понять, как в то время люди разговаривали, выражали эмоции, ходили. Перевоплощение происходило каждое утро: когда мне накладывали грим, делали прическу, надевали костюм или платье… И постепенно, с каждым штрихом, с каждой минутой работы группы ты все больше становишься Матой Хари. И все. Ты выходишь на площадку – и у тебя другая походка, у тебя совершенно другая посадка головы, взгляд, другая манера речи. Я дышу, как Мата Хари, я держусь, как Мата Хари, я даже обедаю с группой, как Мата Хари".

Многие актеры перед съемками брали уроки верховой езды и учились стрелять из ретро-оружия. Кроме того, сериал "Мата Хари" снимали на английском языке, поэтому некоторым артистам пришлось совершенствовать свое произношение. Например, актер Максим Матвеев ездил для этого в Калифорнию, где прошел курс обучения и получил диплом одной из самых известных языковых школ мира. А Светлане Ходченковой пришлось выучить еще и сербский язык, ведь в сериале "Мата Хари" ей досталась роль шпионки из Сербии.

Смотрите сериал "Мата Хари" на телеканале "Интер" с понедельника по четверг в 21:00 – https://youtu.be/3STYKyuZ5D0

"Мата Хари"

Жанр: историческая драма

Количество серий: 12

Год: 2016

Производство: Star Media



Режиссеры: Дэннис Бэрри, Джулиус Берг, Ольга Ряшина

Сценарий: Игорь Тер-Карапетов, Олег Кириллов, Дэннис Чарльз Берри

Операторы-постановщики: Олег Лукичев R.G.C., Андрей Каторженко, Алексей Морозов

Композитор: Алексей Айги

Продюсеры: Влад Ряшин, Александр Стариков



В ролях: Ваина Джоканте, Ошин Стак, Рутгер Хауэр, Джон Корбетт, Кристофер Ламберт, Алексей Гуськов, Светлана Ходченкова, Ехезкель Лазаров, Максим Матвеев, Раде Шербеджия, Алсидеш Естрела, Виктория Исакова, Нунo Лопeш, Крис Мерфи, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Карлоту Котто, Мария Фомина, Макар Запорожский

Описание: Маргарет Мак-Леод, преследуемая бывшим мужем, лишается опеки над дочерью и брошена на произвол судьбы, не имея никаких средств к существованию. Она становится танцовщицей, отчаявшись найти какой-либо другой заработок. Под псевдонимом Мата Хари Маргарет покоряет европейскую элиту. Для неё открываются двери роскошных особняков и вилл, каждое выступление производит невероятный фурор. Но грядёт Первая мировая война, которая навсегда изменит ход истории. И едва ли Мата Хари догадывается, какую роль ей суждено сыграть в предстоящих событиях.





