Сказочный остров, город под землей и замок с денежной купюры – "Україна вражає" снова и снова

В субботу, 25 марта, в 9:00 в эфире "Интера" – новая порция впечатлений и самые неожиданные маршруты от команды трэвел-шоу "Україна вражає" и его ведущей Валерии Микульской.

В этот раз неутомимые путешественники заманят зрителей практически на край света, проведут по легендарным казацким землям, заинтригуют спуском в катакомбы и предоставят возможность полюбоваться городом-музеем, которому исполнилось 755 лет! Команда проекта убеждена: за впечатлениями не обязательно ехать за океаны, сперва хорошо бы узнать родную страну!

"Мимо острова Буяна в царство славного Салтана", – цитирует известные пушкинские строки Валерия Микульская. – Историки до сих пор спорят, какой остров был прототипом сказочного Буяна? Одна из версий – остров Березань, омытый с одной стороны днепровскими, а с другой – черноморскими водами. Поехали?"

Зрители программы также увидят строение, изображение которого напечатано на 200-гривневой купюре – замок князя Любарта, расположенный в сердце современного Луцка. Именно здесь когда-то зарождался праевропейский союз, сюда в гости к могущественному князю приезжали иностранные монархи и послы. Еще одна историческая поездка – в город Чигирин, на родину Богдана Хмельницкого. Творческая команда проекта "Україна вражає" приглашает зрителей увидеть, как жил знаменитый гетман, за каким столом сидел и каким видом любовался из окна.

Тем, кто хотел бы забыть обо всем и первые теплые выходные посвятить единению с природой, трэвел-шоу советует отправиться в крупнейший украинский ландшафтный парк – Межреченский. Густые леса, болотистые долины, песчаные дюны – более ста тысяч гектаров территории, просто рай для туриста. И в нем невозможно заблудиться. Почему? Об этом и многом другом – в новом выпуске программы.

Не обойдется и без мистики. Ведь "Україна вражає" посетит древний Острог в Ровненской области. Местные жители уверены: здесь под землей находится заброшенный город. Вот только катакомбы под Острогом упоминаются в местных летописях всего лишь до середины XVII столетия. А далее – тишина. Пока никто из современников не осмелился исследовать эту территорию до конца. Говорят, все, кто спускался в катакомбы, – исчезли. Съемочная группа "Україна вражає", вопреки предостережениям местных гидов, отправляется исследовать эту запретную территорию.

Что случилось с Валерией Микульской в мистическом Остроге, чем удивила готическая усадьба в Черкасской области, а также – какие достопримечательности Черновцов "Україна вражає" рекомендует посетить обязательно? Не пропустите – в субботу в 9:00 на телеканале "Интер". Начните выходные интересно!

Не пропустите! "Україна вражає" 25 марта в 9:00 на "Интере" – https://youtu.be/e-kSj6_-A0w





