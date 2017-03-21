На "Интере" – мировая премьера "Мата Хари"

27 марта на "Интере" стартует премьера одного из самых резонансных мировых проектов последних лет – 12-серийная биографическая драма "Мата Хари". Масштабный проект компании Star Media снят при участии телеканала "Интер", в нем играют звезды мирового уровня из разных стран, в частности – России, Франции, Испании, США, Португалии и Голландии. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о необыкновенной жизни легендарной личности ХХ века – шпионки, танцовщицы и куртизанки.

О Мата Хари – одной из самых известных и загадочных женщин прошлого века – написано много книг и снято немало фильмов. Их авторы, как правило, рассказывают о героине как о куртизанке и шпионке. Но создатели многосерийного фильма "Мата Хари" решили показать и другую сторону ее жизни. Для них главная героиня – молодая женщина, которая много страдала, отчаянно сражалась за свою независимость и любовь, за право воспитывать дочь, не опускавшая рук в минуты отчаяния и сумевшая покорить мир. В сериале биографические факты жизни Маргареты Зелле, известной нам под именем Мата Хари, искусно переплетены с художественным вымыслом, поэтому одновременно с реальными историческими персонажами на экране появляются и вымышленные герои.

Главную роль сыграла французская актриса Ваина Джоканте ("99 франков", "Распутник"). В ее творческой биографии такая масштабная роль – первая. На выбор создателей проекта повлиял тот факт, что в прошлом сама Ваина – профессиональная танцовщица.

"Мне бы хотелось, чтобы зрители увидели в моей героине прежде всего женщину, которая много пережила, – говорит Ваина Джоканте. – Феминистка, красавица с печальной судьбой, Мата Хари боролась за свои права среди мужчин, наделенных в те времена неограниченной властью. Она была вдохновением. Истинная дива, настоящая женщина во всех отношениях".

Жизнь Мата Хари была связана с разными странами и людьми разных национальностей, ее имя известно во многих уголках земного шара. Поэтому авторы киносериала решили, что рассказывать эту историю должны актеры разных стран. Проект изначально задумывался как международный: в картине приняли участие звезды мирового кино – Рутгер Хауэр, Кристофер Ламберт, Джон Корбетт.

"У нас собралась очень хорошая команда, – делится впечатлениями о съемках Рутгер Хауэр. – На площадке говорили по-английски, по-португальски, по-французски, по-русски, по-датски, но процесс, несмотря на эти языковые различия, шел бойко. Это всегда самая главная и ключевая задача, когда люди работают в международной команде. Создатели картины тщательно прорабатывали каждый момент и делали это очень талантливо. На съемках "Мата Хари" люди пытались сделать что-то необычное и новое. Я надеюсь, зрителям понравится результат".

В проекте не только актерский состав интернационален, на съемочной площадке работали украинцы, россияне, французы, американцы, испанцы, португальцы и израильтяне. Основная часть съемок проходила в Португалии. По воле художников-постановщиков и продюсеров Лиссабон с легкостью превращался в Париж, Амстердам и другие европейские города начала ХХ века.

"Весь съемочный процесс сериала, как и жизнь Мата Хари, был наполнен какой-то магией и тайными знаками, – рассказывает генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин. – Первый съемочный день проходил в Португалии, в особняке. Его владельцы разрешили нам разобрать фальш-стену. И когда мы это сделали, то обнаружили за ней комнату-тайник, в которой нашли огромное количество фотографий, писем, книг, вырезок из газет с середины ХIХ века по 1930 год, то есть там – весь период жизни Мата Хари! Это была совершенно неожиданная и полезная находка для нас. Наши художники по этим картинам и рисунками потом делали костюмы, шляпы, кареты и другой реквизит фильма".

Основные события историко-биографической драмы "Мата Хари" разворачиваются с 1900 по 1917 годы. Создателям киносериала удалось воссоздать яркую картину того удивительного времени, которое мы называем "Прекрасной эпохой". Замки и дворцы, хранящие в себе особую атмосферу, роскошные интерьеры, воссозданные с большой точностью, красивые наряды, экзотические танцы, военные действия и батальные сцены Первой мировой войны, любовные и шпионские страсти.

"Мата Хари – это весомый персонаж ХХ века, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Она прожила достаточно яркую, странную, необычную жизнь. Откровенно говоря, думаю, не каждая женщина о таком мечтает… Киносериал снят с участием зарубежных звезд, но взгляд на эту историю все равно идет изнутри, он наш. В этом и заключается смысл и значимость проекта. Такой продукт позволяет нам лучше понимать друг друга. Потому что мир не состоит только из сегодняшних отношений, сегодняшних политических ситуаций. Все намного серьезнее и глубже. И, кроме того, "Мата Хари" – это еще очень яркий и очень красивый проект, и, конечно, мы очень горды тем, что имеем отношение к его созданию".

Кто такая Мата Хари? Какие жизненные драмы пришлось пережить Маргарете Зелле на пути к славе? Какие события привели ее к расстрелу по обвинению в шпионаже? Была ли она счастлива – женщина, сводившая с ума сильных мира сего, покорившая своими танцами Европу, ставшая законодательницей моды? Смотрите в сериале "Мата Хари" на телеканале "Интер" с 27 марта, с понедельника по четверг в 21:00.

Мировая премьера на "Интере"

Жанр: историческая драма

Количество серий: 12

Год: 2016

Производство: Star Media

Режиссеры: Дэннис Бэрри, Джулиус Берг, Ольга Ряшина

Сценарий: Игорь Тер-Карапетов, Олег Кириллов, Дэннис Чарльз Берри

Операторы-постановщики: Олег Лукичев R.G.C., Андрей Каторженко, Алексей Морозов

Композитор: Алексей Айги

Продюсеры: Влад Ряшин, Александр Стариков

В ролях: Ваина Джоканте, Ошин Стак, Рутгер Хауэр, Ехезкель Лазаров, Максим Матвеев, Джон Корбетт, Раде Шербеджия, Алсидеш Естрела, Виктория Исакова, Нунo Лопeш, Крис Мерфи, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Кристофер Ламберт, Алексей Гуськов, Светлана Ходченкова, Карлоту Котто, Мария Фомина, Макар Запорожский

Описание: Маргарет Мак-Леод, преследуемая бывшим мужем, лишается опеки над дочерью и брошена на произвол судьбы, не имея никаких средств к существованию. Она становится танцовщицей, отчаявшись найти какой-либо другой заработок. Под псевдонимом Мата Хари Маргарет покоряет европейскую элиту. Для неё открываются двери роскошных особняков и вилл, каждое выступление производит невероятный фурор. Но грядёт Первая мировая война, которая навсегда изменит ход истории. И едва ли Мата Хари догадывается, какую роль ей суждено сыграть в предстоящих событиях.