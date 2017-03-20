"Вещдок": смерть в музее, роковая свадьба и ЧП на секретном заводе

На этой неделе в премьерных выпусках детективного цикла докудрам "Вещдок" – три загадочных убийства: отравление невесты на ее собственной свадьбе, убийство чиновника, проверяющего секретные объекты, и распятие искусствоведа.

Во вторник, 21 марта, в 15:50 в эфире телеканала "Интер" – серия "Сладкий яд". Это расследование тщательно продуманного преступления, которое произошло прямо во время свадьбы. Невеста Ирина Малютина после первого бокала шампанского упала в обморок и, не приходя в сознание, умерла. Оказалось, что девушка была отравлена огромной дозой цианида. Под подозрение попадают сначала свидетельница, а затем – отец невесты. Может быть, это месть именно ему, Сергею Малютину? Ведь мужчина, пользуясь должностью заваптеки, склонял молодых сотрудниц к интимной близости. Версия выглядит тем более правдоподобной, что парень одной из обиженных девушек работал на свадьбе фотографом…

Второе убийство, о расследовании которого расскажет "Вещдок", произошло в одной из лучших гостиниц Ростова-на-Дону. В номере был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Оказалось, что погибший Эдуард Борисов прибыл с министерской проверкой на Ростовский часовой завод, несколько цехов которого работали в засекреченном режиме. Поэтому убийство проверяющего "наверху" расценили как серьезное ЧП. В ходе следствия выяснилось, что Борисов поменялся номером с известным скрипачом Григорием Питкевичем. У музыканта также обнаружились свои скелеты в шкафу: он живет под чужим именем. Так чье убийство планировал неизвестный стрелок? Тайны этого дела будут раскрыты в среду, 22 марта, в 15:50 в премьерном выпуске "Вещдока" – "Выстрел из прошлого".

События, о которых речь пойдет в четверг, 23 марта, в выпуске "Распятие в музее", произошли в марте 1969 года в Курском музее искусств. В одном из кабинетов экскурсанты обнаруживают тело этнической немки Магдалины Дукарт. Шок вызывает не только факт убийства, но и выбранный способ: женщина оказалась распятой. Следствие заинтересовал антифашистский плакат на стене с изображением распятого человека. Совпадение? Намек? Или попытка направить следствие по ложному следу?

"Работая над сценариями каждого из этих выпусков, мы находили интересные факты, которые не только дополняют наш рассказ, но и позволяют лучше понять время, о котором идет речь, – говорит шеф-редактор программы "Вещдок" Олег Гершкович. – Например, в выпуске "Распятие в музее" зрители узнают, как расписывался на своих полотнах Айвазовский и какими были плакаты послевоенного периода. В "Выстреле из прошлого" – об очень любопытном предприятии, Ростовском часовом заводе, и выпускаемых там уникальных часах, которые шли исключительно на экспорт. А в выпуске "Сладкий яд" — о том, что происходило в советской фармацевтике, когда лекарственные препараты изготавливались прямо в аптеках".

Не пропустите уникальные и увлекательные расследования интересных дел в выпусках детективного цикла докудрам "Вещдок" со вторника по пятницу в 15:50 на "Интере".



