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И.о. генерального директора компании "Торсат" назначена Марина Новицкая

И.о. генерального директора компании "Торсат" назначена Марина Новицкая

20 марта 2017 | 10:37

10 марта исполняющей обязанности генерального директора компании "Торсат" назначена Марина Новицкая, ранее работавшая заместителем директора ООО "Торсат".

Компания "Торсат" входит в состав "Интер Медиа Груп" и является эксклюзивным дистрибьютором на территории Украины телеканалов группы ("Интер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Enter-фильм", "Пиксель"), телеканалов "ХSport", "Fashion TV", "Fashion TV HD", "Euronews", а также телеканала "Интер+" за пределами Украины.

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