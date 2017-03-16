Официальная позиция "Интер Медиа Груп" относительно принятого Верховной Радой в первом чтении закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации"

"Интер Медиа Груп" всегда выступала против запретов. Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам – украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку. Мы надеемся, что депутаты не примут закон во втором чтении. Помимо всего прочего, данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред. Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке. Емкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует данный закон. Это приведет к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник.

Русский язык – один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами издана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя украинцев лишать доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, – сколько в эфире появилось низкопробного продукта.

В Латвии на законодательном уровне была применена квота в объеме 75% телевизионного вещания в день на латышском языке. Однако Конституционный Суд Латвийской Республики признал введение языковых квот неконституционным и противоречащим международному законодательству по правам человека и свободе частного предпринимательства. В любой стране мира государственный язык уже защищен по факту его законодательного признания и конституционного статуса.