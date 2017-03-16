"Україна вражає": водопады впечатлений!

В эту субботу, 18 марта, в трэвел-шоу "Україна вражає" – калейдоскоп новых ярких и необычных достопримечательностей Украины. Команда туристического проекта "Интера" уверена: прежде, чем восхищаться зарубежными красотами, нужно хорошо изучить свою страну. А программа "Україна вражає" подскажет: куда, как и почём можно поехать в ближайшие выходные.

"Друзья, вопреки любой погоде и настроению, не отказывайтесь от мечты о путешествиях, собирайте чемоданы! – говорит ведущая трэвел-шоу Валерия Микульская. – Наступает самое волшебное время для путешествий. И мы позаботились о ваших маршрутах! Осталось только сделать выбор. Не знаете куда ехать? Подскажем! Нет сил? Замотивируем!"

В этот раз команда проекта поделится лайфхаками и собственными впечатлениями от поездок на украинский крайний север, где базировался знаменитый Игорев полк, к ландшафтному чуду Днепропетровской области – водопадам в степи. А также покажет место отдыха австрийских аристократов – баронов Гределей, которые купили поместье на территории нынешней Львовской области за деньги… выигранные в казино! В эти живописные места несколько раз в год съезжалось пол-Европы, чтобы вдоволь поохотиться и развлечься.

Вместе с Валерией Микульской зрители пройдут испытание "украинским Каньоном дьявола", увидят, как выглядит покинутый людьми город-призрак Орбита и побывают в уникальном природном заповеднике – Мезинском парке. Команда трэвел-шоу уверяет, что это – место сказочной красоты и настоящий рай для туристов! Местные гиды проложили здесь маршруты на любой вкус: для грибников и собирателей ягод, любителей истории и археологии, фотографов и просто романтиков.

Не пропустите! "Україна вражає" 18 марта в 9:00 на "Интере" - https://youtu.be/2UJ4OKpXSw8



