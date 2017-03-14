Премьеры "Вещдока": находка в колбасном цеху, любовный треугольник и дело налетчиков

Со вторника по четверг в эфире телеканала "Интер" – новые расследования самых дерзких, необычных и громких преступлений прошлого века в цикле детективных докудрам "Вещдок".

Во вторник, 14 марта, в 15:50 зрители "Интера" увидят премьерный выпуск "Вещдока" под названием "Сервелат для "Белого дома". Преступление, о раскрытии которого идет речь, произошло в 1977 году. Во время милицейской проверки сотрудников мясокомбината у рабочего Николая Якимова обнаружен поврежденный наградной значок майора ОБХСС. Мужчина объяснил, что нашел его в фарше, который готовился по спецзаказу для местного "Белого дома". Владельцем значка, согласно картотеке, оказался майор Дмитрий Чижов. Вскоре рабочий Якимов погибает под колесами машины. Следствие подозревает, что эта смерть не случайна. Расследование данного дела шло под грифом "секретно".

"Наверное, это даже хорошо, что обычные жители города Шахты не знали об этой истории, – рассказывает ведущий проекта Артем Позняк.– Потому что тогда слухи о туалетной бумаге в колбасе показались бы им просто цветочками! В аппарате, где перемалывался фарш, нашли наградной жетон офицера ОБХСС. Логичный вопрос: если жетон оказался в мясорубке, где его владелец?.. Возможный ответ и сегодня страшно даже произнести вслух".

В среду, 15 марта, в 15:50 в эфире телеканала – следующая премьерная серия проекта – "Дело в шляпе". Во время транспортировки недельной выручки маслосырбазы были застрелены водитель Александр Попов и бухгалтер Серафима Стеблова. Налетчики похитили 380 тысяч рублей и сняли старинное кольцо с пальца Стебловой. Оперативная группа установила, что водитель был соучастником преступления, так что подельники просто избавились от него. Случайная свидетельница – сторожиха склада – успела рассмотреть лица налетчиков и подобрала фетровую шляпу, слетевшую с головы одного из них. Именно головной убор и стал вещдоком, который помог расследовать это непростое дело.

"Наиболее характерными преступлениями первых послевоенных лет были грабежи и разбойные нападения, – говорит шеф-редактор программы "Вещдок" Олег Гершкович. – И связаны они были в основном с продуктами и золотом. Почему? Да очень просто: в период голода, недостатка продуктов деньги вообще теряют свою ценность, а золото – частично. Ну, какой здравомыслящий человек сегодня обменяет кольцо на буханку хлеба? А вот в военные и первые послевоенные годы это было сплошь и рядом. Поэтому возникла прослойка людей, имевших доступ к продуктам, и благодаря этому у них появилось золото. Именно оно стало самым важным средством сбережения богатства. Золото стремились приобрести, чтобы обезопасить себя. "На черный день" держали муку, соль, спички и золото. О разгуле послевоенного бандитизма как раз и рассказывает наша серия "Дело в шляпе".

В четверг, 16 марта, в 15:50 зрителей ждет еще одна премьерная серия "Вещдока" – история любовного треугольника, предательства и убийства со многими неизвестными. События, которые легли в основу дела "Большое чувство", случились в 1981 году в городе Новополоцк. В съёмной комнате было найдено тело студентки пединститута Светланы Сосновской. Подозрение падает на двух парней, которые ухаживали за девушкой: на сына ректора Игоря Васяновича и молодого преподавателя Павла Явтушка. Следствие пытается найти Игоря, но даже его отцу неизвестно местонахождение сына. Преподавателя Явтушка находят в загородном домике, но, судя по его поведению, Павел даже не подозревает о трагедии. Или прекрасно умеет контролировать себя. Кто виновен в смерти девушки? И как с этим делом связаны несколько номеров скандально известного и запрещенного в то время в нашей стране американского журнала "Хастлер"?

Не пропустите премьерные выпуски "Вещдока" и лучшие серии прошлого сезона проекта на этой неделе по будням в 15:50 на "Интере"!