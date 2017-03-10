С этой субботы "Україна вражає" еще больше

Знаете ли вы Украину так, как знает ее команда проекта "Україна вражає"? Вместе с ведущей программы Валерией Микульской зрители каждую субботу отправляются в новые путешествия по нашей стране, изучают ее красоты, узнают истории и легенды, открывают новые маршруты для незабываемых поездок.

В эту субботу в эфире "Интера" – особенный выпуск тревел-шоу. По просьбам телезрителей "Україна вражає" увеличивается по времени и будет выходить не в 30-минутном формате, а с 9:00 до 10:00.

К тому же теперь в конце каждого сюжета зрители смогут увидеть удобно оформленную полезную информацию: точный адрес достопримечательности, какой транспорт поможет до нее добраться, какие населенные пункты есть поблизости, развита ли здесь туристическая инфраструктура, а также – сколько времени необходимо для этого маршрута.

"Мы растем и меняемся, прислушиваемся к вашим пожеланиям, чтобы нашим зрителям ещё сильнее хотелось путешествовать и открывать для себя нашу страну, – говорит Валерия Микульская. – Неизменным остается то, что в нашей программе вы увидите только подлинные эмоции и только проверенные командой "Україна вражає" чудесные места Украины".

В этот раз команда проекта поделится собственными впечатлениями от поездки в Коростышевский карьерный парк, расскажет об одном из семи чудес Украины – Хотинской крепости, геологическом феномене – Каневских горах, рае для косолапых – медвежьем санатории в Карпатах и об уникальных горах из останков моллюсков и водорослей – Подольских Товтрах. Команда проекта также покажет самый большой лиманный парк страны, Хрустальную пещеру, которая переливается всеми цветами радуги, и предложит собственный туристический маршрут по Виннице. И это – далеко не все, чем поразит и порадует обновленный субботний выпуск программы "Україна вражає".

Не пропустите! 11 марта в 9:00 на "Интере".

Кстати, пригласить команду проекта в гости, чтобы рассказать и показать, чем богат ваш край, можно через официальную страничку проекта на Facebook .

"Україна вражає" в новом формате https://www.youtube.com/watch?v=Hwp3MqTeW-Q