8 марта 8 млн зрителей посмотрели концерт Олега Винника на "Интере"

8 марта на телеканале "Интер" началось с праздничного выпуска программы "Утро с "Интером" и раннего подарка всем телезрительницам – встречи с Олегом Винником. По количеству запросов в интернете певец входит в тройку самых популярных украинских артистов, ежегодно у него проходит по 150 сольных выступлений. И все – с аншлагом!

В своем насыщенном графике Олег нашел время, чтобы прийти в гостевую студию "Утра с "Интером", пообщаться с ведущей Анастасией Даугуле, рассказать о своих секретах и поздравить прекрасную половину с первым весенним праздником. Олег рассказал, как возник его знаменитый хит "Нино", о годах работы в Германии без отпусков и выходных, о том, что еда для него – вовсе не культ и что хорошая сковородка – это хороший подарок на 8 Марта. "Я - человек практичный и конструктивный, - признается музыкант. - Сам люблю готовить и разбираюсь в хорошей посуде. Хотя времени на готовку очень мало. Но - сковородок много не бывает! Так что для меня сковородка – это очень важная вещь. Считаю, что это хороший подарок. Или, допустим, можно еще подарить стиральную машину…" Кроме того, певец – постоянный участник благотворительного онлайн-аукциона "Интер" – детям". Поэтому в студию он принес очередной лот - эксклюзивную футболку авторской работы, которую для артиста специально создали в США. И этот концертный наряд музыканта тоже может стать хорошим подарком для одной из участниц аукциона deti.inter.ua.

А вечером в эфире "Интера" поклонниц артиста ждал еще один презент – сольный концерт Олега Винника "Я не устану". Он стал лидером праздничного дня среди целевой аудитории 18+ в Украине, а также по коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах. Доля концерта составила 23% по 18+ (Украина) и 14,8% по 18-54 (50+). В Украине концерт посмотрели почти 8 млн зрителей.

В целом по результатам дня "Интер" стал лидером 8 Марта среди украинских телеканалов с долей 14,2% по аудитории 18+ (Украина).

Олег Винник в студии программы "Утро с "Интером"



Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+ (Украина), 18-54 (города 50тыс.+). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 8.03.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



