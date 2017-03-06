Ведущими шоу "Орел и решка. Перезагрузка" стали ди-джей и звезда "Инстаграма"

В воскресенье, 5 марта, на телеканале "Интер" стартовал новый сезон популярного тревел-шоу - "Орел и решка. Перезагрузка" производства TeenSpirit Studio. Команда проекта вновь посетит 40 самых интересных и ярких мест нашей планеты, которые больше всего впечатлили и участников, и зрителей первых сезонов. Вот только исследовать города будут новые ведущие, до этого момента не знакомые зрителям. Итак, представляем: шоумен и ди-джей Антон Птушкин, а также видеоблогер и звезда "Инстаграма" Анастасия Ивлеева.

Для Антона Птушкина съемки в "Орле и решке" - дебют на телевидении. По образованию он социолог, работал на радио. Антон ведет свой видеоблог на YouTube, благодаря которому и попал в проект. Правда, стать ведущим "Орла и решки" ему удалось не сразу. "Началось все с того, что мы с друзьями полетели в Нью-Йорк, - рассказывает он. - И после поездки я выложил на YouTube несколько роликов об этом путешествии. После чего сразу несколько знакомых написали мне: "Слушай, сейчас идет кастинг на ведущих шоу "Орел и решка". Почему бы тебе не попробовать?" Я подумал: "А действительно, почему бы не попробовать?" Отправил анкету, несколько промо-роликов и... ничего не произошло. Никто даже не ответил. Дело было в 2015 году. Поэтому, когда 4 месяца назад мой друг снова предложил сходить на кастинг "Орла и решки" с ним за компанию, я скептически улыбнулся. Но пошел. И неожиданно для себя прошел!"

У Анастасии Ивлеевой, в отличие от соведущего, есть телевизионное образование и опыт работы на ТВ. Однако популярность девушке принес ее видеоблог на YouTube и публикации в "Инстаграме". "Сколько себя помню, я мечтала о путешествиях и всегда с любопытством наблюдала за тревел-проектами, - признается Настя. - Еще в детстве мне казалось: это – работа мечты! Когда появилась передача "Орел и решка", я моментально влюбилась в формат: ребята интересно подавали информацию о разных странах и городах, смешно реагировали на различные ситуации. Тогда я решила, что пойду учиться на телеведущую и буду стремиться к работе в подобной программе. Моя мечта сбылась! Кроме того, до проекта я была за границей всего в двух странах. Обстоятельства не позволяли мне часто путешествовать. Так что "Решка" буквально открывает для меня мир!"

В каждом городе Настю и Антона ждут новые эмоции, новые приключения, а также новые испытания и эксперименты. Хотя отснята лишь часть сезона "Орел и решка. Перезагрузка", ребятам уже есть что рассказать. "Одно из самых ярких впечатлений для меня - подъем на гору Пик Адама на Шри-Ланке, - вспоминает Настя. - Туда ведут 4800 ступеней разного наклона, высоты и сложности. Мы поднимались 4 часа почти без остановок! Это было настоящее испытание на выносливость. Я думала, ватные ноги оставлю где-то на середине пути (смеется). При этом нужно же было ещё снимать! Но когда поднялась на вершину – поняла: это того стоило! Потрясающий вид и ощущения! Хотя там и было адски холодно. Потом нас еще ждал спуск по тем же почти пяти тысячам ступеней. Наутро я не чувствовала ног! А в Бангкоке я погружалась с аквалангом к акулам – от страха и счастья замирало сердце".

Антону больше всего запомнился водный аттракцион: "Для меня труднее всего было спуститься с 40-метровой водной горки в Рио. Это вторая по высоте водная горка в мире, как 17-этажный дом! Если бы не "Орел и решка", я бы в жизни туда не полез, а так – пришлось. Да еще два раза! С волнением жду следующих городов и тренирую поджилки. Уверен, что продюсеры программы, зная о моей "любви" к аттракционам, подбросят мне что-нибудь еще более высокое и экстремальное".

Съемки шоу "Орел и решка. Перезагрузка" в самом разгаре, так что и ведущих, и телезрителей ждет много сюрпризов. Не пропустите! Каждое воскресенье в 11:00 на телеканале "Интер".

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