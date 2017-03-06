"Группы смерти" и "синие киты" не так далеки. Они "Касаются каждого"

Уже больше месяца Украину лихорадит от разговоров о "группах смерти" в сети. Самоубийство девочки Вилены Пивень в Мариуполе стало первым и пока единственным официально подтвержденным случаем суицида, совершенного подростком после игры. С начала февраля этого года правоохранители предотвратили попытки детских самоубийств в Луцке, Херсоне, Ивано-Франковске, Ровно, Чернигове и Киеве.

Сегодня, 6 марта, в 18:00 на телеканале "Интер" участники и эксперты ток-шоу "Касается каждого" будут выяснять, почему подобные "игры" стали настолько актуальными среди подростков? Что делать и куда обращаться родителям, узнавшим, что их ребенок "в игре"? А главное – как остановить "игру" и спасти ребенка?

В специальном выпуске "Касается каждого" на связи со студией – родители, дети которых сейчас "в игре", участники "игр", которым удалось вовремя остановиться, и дети, помогающие теперь ровесникам вырваться из смертельного квеста. В программе также примут участие представители киберполиции, ювенальной превенции и лучшие психологи страны. Вместе участники выпуска попытаются выработать механизм спасения подростков от гибельного развлечения.

Впервые информация о "группах смерти" появилась прошлой весной: подростки вступали в специальные сообщества и заканчивали жизнь самоубийством. Сегодня для этого достаточно опубликовать на своей странице хештег: "синий кит", "хочу в игру", "тихий дом", "разбуди меня в 4:20", "я в игре"...

"Раньше, когда у нас возникали проблемы, мы шли либо к родителям, либо во двор к друзьям, – говорит Антон Никитин, один из экспертов программы и главный редактор телеканала "Интер". – А сейчас дети уходят в виртуальное пространство и считают, что там их знают лучше. Они думают, что покончить жизнь самоубийством – это сильный шаг. Я же уверен, что сильный шаг – это остановиться и рассказать о проблеме. Важно, чтобы дети понимали, что самая главная ценность – это жизнь. А самая большая трагедия и самый большой смертный грех – это отчаяние и уныние".

По данным департамента киберполиции ежедневно сотни детей вступают в "группы смерти". Опасные игры появились не только в Украине, но и в Казахстане, Латвии, Эстонии и других странах.

"Полтора часа назад, выступая перед аудиторией, я сказала, что в этой жизни знаю все! – поделилась своими впечатлениями во время сьемок программы Ада Роговцева, народная артистка Украины. – Но сейчас могу сказать, что ничего не знаю! Я даже не представляла, какая смертельная опасность ожидает современных детей в социальных сетях".

Как можно контролировать своих детей, когда они находятся в сети Интернет? Почему видео с китами так привлекает молодое поколение? Знаете ли вы, чем занимается ваш ребенок, когда сидит за компьютером?

Смотрите сегодня в 18:00 на "Интере". Это действительно "Касается каждого"! https://www.youtube.com/watch?v=glpkARoIgAo&feature=youtu.be