Новый сезон "Удачного проекта": простые решения знакомых проблем

В воскресенье, 5 марта, на телеканале "Интер" – премьера нового, четвертого сезона программы "Удачный проект". Как и прежде, каждый выпуск передачи – это ремонт одного помещения, сделанный командой программы с душой, умом и на совесть. Главный тренд нового сезона – smart-решения для тех, кто за разумное расходование средств не в ущерб качеству и кто уверен: стильный дизайн необязательно должен быть дорогим. Особое внимание будет уделено не только облагораживанию дачных помещений и участков, но и ремонту таких сложных квартирных зон, как кухня и ванная комната.

В проекте остаются уже полюбившиеся зрителям рубрики – "Хендмейд", "Садовая кулинария", "Новая жизнь старых вещей" и "Советы по уходу за садом и огородом". Кроме того, в 2017 году будут появляться и новые разделы, ведь проект постоянно развивается и реагирует на запросы аудитории программы. Так, одной из новых фишек этого сезона станут простые решения знакомых проблем. На кухне отклеились обои? Раздумываете, как подручными средствами вернуть стене аккуратный вид? "Удачный проект" предложит сразу несколько вариантов решения этих вопросов. Зрители узнают, как сделать ремонт жилища не только с фантазией, но и с умом. И как добиться "вау"-эффекта при помощи одной только краски. Ведь дело здесь – в деталях! Также команда проекта ответит на вопросы, актуальные для любого украинца: как разобраться с энергоэффективностью помещений, чтобы зимой не бояться платежек за отопление? И – еще интереснее – как обновить интерьер практически без затрат, используя уже имеющиеся у вас вещи?

За период своего существования команда "Удачного проекта" получала массу заявок с просьбой вдохнуть новую жизнь в старое и надоевшее или, наоборот, только что приобретенное и еще необжитое помещение. Год от года их количество только растет.

"Могу сказать, что безумно соскучился по этим волнующим взглядам наших участников, по их глазам, полным надежд, – говорит ведущий программы Роман Кадемин. – Программа стала по-настоящему народной. Сужу по этому из личного опыта – я принимаю огромное количество звонков и писем от людей, которые хотят поучаствовать в съемочном процессе. А это значит, что зритель не только нас любит, но и, что даже более важно, – доверяет. Это так здорово, когда у тебя есть возможность дарить людям радость!"

Не пропустите обновленный "Удачный проект" в эфире телеканала "Интер" уже в воскресенье, 5 марта, в 8.10. В этом выпуске телеведущий Роман Кадемин и команда программы будут исследовать тайны минимализма и возьмутся за необычную задачу – создать уютную спальню для молодоженов… без декора! Гвоздь выпуска – уникальный шкаф, который практически не занимает места, но вмещает целый мир!