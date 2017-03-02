"Интер" – детям" собирает средства на новое оборудование для реанимации детской токсикологии "Охматдета"

Современный аппарат искусственной вентиляции легких Avea, средства на который собирались общими усилиями практически весь прошлый год, 15 февраля 2017 года доставлен в отделение интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей НИИ ПАГ. За короткий период своей работы он спас уже двух малышей. А благодаря доставленному в ПАГ в прошлые годы оборудованию - аппарату для поддержки дыхания новорожденных и аппарату краниоцеребральной гипотермии – 70 детей не просто выжили, но и остались здоровыми. Врачи говорят, что оборудование не отдыхает ни минуты. Вот почему благотворительная инициатива "Интер" - детям" продолжается!

"За несколько лет наш аукцион из разового марафона ко дню святого Николая превратился в постоянно действующий благотворительный проект, объединяющий тысячи людей, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. - Здесь важен момент доверия: любой нормальный человек хочет сделать что-то стоящее в своей жизни и хочет видеть результат. Особенно, если это касается детей. Поэтому растёт количество людей, которые принимают участие в наших инициативах. И мы продолжаем наш аукцион, будем продолжать помогать оборудованием, помогать врачам спасать детские жизни".

К фонду обратился Украинский центр детской токсикологии интенсивной и эфферентной терапии НДСЛ "ОХМАТДЕТ", с которым телеканал ранее сотрудничал. В 2015 году ведущие "Интера" озвучивали сборник аудиосказок "Казки, що виховують", средства от продажи которого пошли на помощь маленьким пациентам, страдающим почечной недостаточностью. И вот – новая цель, новая большая задача – аппарат интенсивной вентиляции легких экспертного класса VELA для детей от 3 до 18 лет для реанимации Центра детской токсикологии.

Ежегодно в этом медицинском учреждении лечение проходят более тысячи детей со всей Украины. Многие из них относятся к группам тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Дети находятся на лечении в отделениях Центра в течение всего года, а некоторые – несколько лет: здесь проходит их детство... Одна из основных медицинских задач в борьбе за детскую жизнь – адекватное замещение функции дыхания. Как утверждают врачи Центра, жизнь пациента и скорость восстановления функции дыхания напрямую зависят от качества и технических характеристик аппаратов искусственной вентиляции легких. Отделение реанимации Центра остро нуждается в оборудовании экспертного класса VELA.

Стоимость аппарата и необходимых для его работы медикаментов – 710 тыс. грн. На настоящий момент на счету фонда "Интер" – детям" уже собрано 55 тыс. грн. А на сайте онлайн-аукциона deti.inter.ua много интересных, необычных лотов. Любой желающий может приобрести для себя или любимого человека уникальный подарок, который не купишь в обычном магазине: мастер-класс от известного человека, экскурсию за кулисы шоу или участие в съемках программы, диски, книги или фотографии с автографами звезд, причем не только украинских, но и мировых: Антонио Бандераса, Тома Круза… Вы можете одновременно совершить сразу два важных поступка - подарить уникальную эмоцию близкому человеку и принять участие в спасении детских жизней. Присоединяйтесь! Делать добро – нужно, делать добро – легко!

Как и прежде, творческая команда "Интера" будет рассказывать о новых лотах, их реализации и ходе аукциона. Вместе мы будем спасать детские жизни.

Вместе мы можем многое! – "Интер - детям"