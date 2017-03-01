Украинские Венеция, Антарктида и особое место для повышения зарплаты – в новом выпуске "Україна вражає"

Когда на дворе – уже не зима, но и весной этот погодный шабаш назвать сложно, тревел-проект "Україна вражає" предлагает универсальный набор маршрутов для вдохновения и настроения.

"В любую погоду в нашей стране есть куда поехать, что посмотреть и… что продегустировать!» – уверяет ведущая программы Валерия Микульская.

Итак, в субботу, 4 марта, в 9:00 на "Интере" – новый, заряжающий энергией, по-гоголевски мистический и по-закарпатски вкусный выпуск программы "Україна вражає".

В День памяти Николая Васильевича Гоголя команда проекта проведет зрителей по местам, в которых гениальный прозаик, поэт, драматург и мистик черпал вдохновение. Те, кто за зиму растратил все энергетические ресурсы, могут взять на заметку особый маршрут к месту силы – уникальному Полесскому стоунхенджу, "каменному селу" в Житомирской области. Еще один тур в поисках себя – к рукотворному шедевру, водопаду-часовне в Хмельницкой области. Здесь в пещере находится необычная часовенка, где можно помедитировать и подумать о важном. А журчание воды поможет расслабиться и лучше понять свои истинные намерения и желания.

Еще одна "водная" достопримечательность Украины – городок Вилково. Его жители обитают на 72 островках в устье Дуная и называют свой город украинской Венецией. Кроме всего прочего, там есть уникальный памятник "Нулевой километр". Говорят, что каждый, кто пройдет сквозь "ноль", получит дополнительный нолик к цифре ежемесячного заработка.

Зрителей этого выпуска ожидает рассказ об удивительных меловых горах в Сумской области, похожих на декорации к фильму об Антарктиде. А также – предложение отдохнуть от городской суеты в Нагорянских пещерах. Поклонники гастрономических туров смогут узнать, что их ждет в Закарпатье и где можно продегустировать уникальные голубцы из листьев хрена с вишнями.

"Вам знакомо ощущение, когда внутри борются скептик и фантазер? – интригует Валерия Микульская. – Я частенько чувствую подобное, путешествуя по Украине. Впечатлить мою команду с каждой поездкой становится все сложнее, но нашей стране каким-то удивительным образом это удается снова и снова. Бабочки в разгар зимы, в лесу – могли бы вы такое представить? А я видела собственными глазами! И таких чудес в Украине – множество".

Отодвинуть в сторону хандру, забыть об упадке сил, впечатлиться и вспомнить о чудесах можно каждую субботу в 9:00 на "Интере" – вместе с проектом "Україна вражає".