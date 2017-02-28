На кухне проекта "Готовим вместе" уже три Андрея!

К 8 Марта команда "Готовим вместе" подготовилась заранее. Ради женского дня ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов даже решились открыть свои кулинарные тайны! Уже 5 марта зрителей программы ждут праздничное настроение, признания в любви, необычные рецепты, а также семейные вкусные секреты от Доманского, Дромова и... не только от них. В это воскресенье ведущие приготовят блюда, которыми их баловали любимые женщины.

"Раньше они готовили для нас, – рассказывает Андрей Доманский. – А теперь мы, пользуясь служебным положением, решили сделать приятное им и зрителям, поделившись нашими семейными рецептами".

Специально для праздничной программы Доманский обнародует фирменный рецепт своей сестры – сливочного супа с рыбой и морепродуктами. Ведущий уверяет, что у этого блюда просто божественный вкус! И он покорит сердца и желудки абсолютно всех присутствующих за столом, вне зависимости от пола, возраста и цвета глаз.

У Андрея Дромова нашелся достойный ответ на кулинарный вызов соведущего. Оказывается, несмотря на то, что все праздничные застолья дома всегда готовит он, есть одно блюдо, к которому шеф-повар категорически не подпускается мамой. Без ее фирменных котлет не обходится ни одно торжество, и именно они первыми сметаются со стола. Как шутит Доманский, за три года совместной работы Дромов 3825 раз упоминал мамины котлетки. И только теперь этот семейный секрет узнают миллионы.

А на десерт поклонников проекта ждет еще один сюрприз! В гости к ведущим заглянет их коллега – ведущий "Касается каждого" Андрей Данилевич, которому тысячи женщин доверяют свои истории и судьбы. Данилевич тоже поделится одним из кулинарных достояний своей семьи – рецептом вишневого пирога любимой бабушки. "Бабушка – особый человек в моей жизни, – признается Андрей Данилевич. – Все детство я провел рядом с ней и дедушкой. Недавно бабушке исполнилось 85 лет, и мы отмечали эту дату всей семьей. У нее была очень сложная жизнь, а ее истории – большой жизненный урок для меня лично. И, конечно, бабушка просто потрясающе готовит! Нигде и ни у кого я не ел таких вкусных пирогов!"

Как считает философ от кулинарии Андрей Дромов – еда является одним из проявлений любви. Поэтому так великолепны и вкусны блюда, приготовленные теми, кто нас любит.

"Мы хотим не просто поздравить милых дам, но и выразить благодарность всем женщинам, которые рядом с нами много лет, которые нас кормили, любили, воспитывали и продолжают это делать: нашим мамам, женам, бабушкам, тетям, сестрам, – говорит Андрей Доманский. – И призываем всех мужчин присоединяться к нам: вспомнить самые теплые моменты своей жизни и самые вкусные блюда, приготовленные заботливыми руками любимых женщин".

Смотрите праздничный выпуск "Готовим вместе" 5 марта в 9:00 в эфире телеканала "Интер".

Анонс праздничного выпуска - https://www.youtube.com/watch?v=4RpT-o4KNf0