В шоу "Орел и решка" на "Интере" - полная "Перезагрузка" и новые ведущие!

5 марта поклонников тревел-шоу "Орел и решка" ждет сюрприз: на телеканале "Интер" стартует премьера нового сезона популярного проекта. Создатели программы решили устроить полную перезагрузку: с новыми ведущими отправиться по самым интересным городам прошлых сезонов.

В 2011 году команда шоу "Орел и решка" (производство - TeenSpirit Studio) отправилась в свое первое большое путешествие по самым примечательным городам нашей планеты. За шесть лет, пока они колесили по миру, в этих городах столько всего поменялось, что создатели проекта неожиданно решили... вернуться. Но чтобы не нарушать чистоту эксперимента, исследовать эти места будут новые, неискушенные ведущие. Кто они - телезрители узнают совсем скоро, уже в первом выпуске проекта.

В шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на "Интере" нас ждет новый взгляд на жаркий Лос-Анжелес, фактурный Сан-Франциско, сумасшедший Токио, фантастический Сингапур, пафосный Лондон, изысканный Париж… А также - Рио-де-Жанейро, Бангкок, Гонконг, Катманду, Шри-Ланку, Мехико, Рим, Лас-Вегас, Гавану, Майями, Берлин, Мадагаскар - всего 40 городов и направлений. Количество интересных мест и ярких впечатлений в них неисчерпаемо!

- За 6 лет в этих городах поменялось очень многое: изменились цены, появились интересные развлечения, новые гостиницы и рестораны, - говорит генеральный продюсер проекта Елена Синельникова. - И сама жизнь во многих городах теперь другая. Например, Непал пережил большое землетрясение. В Сингапуре нашлось много интересностей, о которых несколько лет назад мы не знали. Да и мы сами стали гораздо опытнее и можем показать зрителям намного больше. Поэтому мы решили сделать перезагрузку. Мне кажется, этот сезон должен быть необычайно интересным. В шоу "Орел и решка. Перезагрузка" мы вернулись к формату путеводителя, чтобы программа была не только интересной и познавательной, но и максимально полезной для зрителей.

Ведущие проекта "Орел и решка. Перезагрузка" расскажут о том, как изменились мировые столицы за шесть лет, покажут новые достопримечательности, назовут актуальные цены и испробуют на себе ультрановые развлечения.

Перезагрузка шоу "Орел и решка" начнется в Гонконге. В прошлый раз, в третьем сезоне проекта, этот город поразил Жанну Бадоеву и Андрея Беднякова небоскребами-великанами, сбил с ног своим сумасшедшим темпом, ослепил ночными огнями. Андрей даже назвал Гонконг столицей мира. Чем мегаполис удивит и впечатлит новых ведущих 5 лет спустя? Считается, что для любого туриста побывать в Гонконге - праздник. А побывать там в китайский Новый год - настоящая феерия! Смотрите первый выпуск тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" в воскресенье, 5 марта, в 11:00 на телеканале "Интер".

Премьера проекта "Орел и решка. Перезагрузка" на "Интере"