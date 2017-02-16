Команда "Интера" передала ПАГу новое оборудование для спасения детей

Главная миссия благотворительного онлайн-аукциона "Интер" – детям" 2016 года выполнена! Вчера, 15 февраля, в ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" (ПАГ) был доставлен современный аппарат искусственной вентиляции легких Avea. Это уже третий медицинский аппарат, который команда и зрители телеканала приобретают для спасения детских жизней. В прошлые годы в ПАГ были доставлены аппарат краниоцеребральной гипотермии, помогающий предотвратить страшную болезнь – ДЦП, и аппарат для поддержки дыхания новорожденных.

Новый аппарат искусственной вентиляции легких Avea – это самое современное и инновационное оборудование, которого до настоящего времени в ПАГе не было. Как только аппарат привезли в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей, врачи сразу же приступили к его изучению. По мнению замдиректора по перинатальной медицине ГУ "ИПАГ НАМНУ" Татьяны Знаменской, на освоение навыков работы с новым оборудованием понадобится всего несколько дней. Уже с 20 февраля аппарат Avea будет запущен в работу и начнет не просто спасать малышей, родившихся раньше срока, но и помогать им расти здоровыми.

"Надо понимать, что недоношенный ребенок должен выхаживаться с использованием новейших технологий, – говорит Татьяна Знаменская. – Аппарат Avea – большое приобретение для нашего института, и мы очень благодарны телеканалу "Интер" за проделанную работу. Объем легких новорожденных очень мал, и даже небольшое отклонение в параметрах работы аппарата может причинить травматизацию легких, что в дальнейшем может привести к инвалидности ребенка. Да, мы научились выхаживать самых тяжелых детей, но важно, чтобы они не просто выжили, но и впоследствии не имели хронических заболеваний легких и поражений центральной нервной системы".

Увы, неутешительная статистика говорит о том, что каждый год в Украине раньше срока рождаются около 50 тысяч детей, из них 13 тысяч – с малым весом. Как известно, в ПАГ поступают самые тяжелые роженицы со всей страны. Здесь никогда не бывает отказов, даже от самых сложных детей, потому что, как говорят сами врачи, к ним едут "спасать ребенка". Свое отделение они называют последним рубежом и последней надеждой.

"Я приезжаю сюда уже во второй раз, и второй раз у меня, честно говоря, на глаза наворачиваются слезы, – признается Роман Кадемин, ведущий "Интера". – Когда видишь эти маленькие комочки, которые лежат здесь, подключенные к аппаратуре, иначе реагировать сложно. Важно, что благодаря инициативе "Интера", даже в наше сложное время мы подтолкнули людей к сопереживанию, сочувствию. Очень многие откликнулись. Важно, что мы обратили внимание людей на существование проблемы снижения рождаемости в целом и проблемы выхаживания недоношенных деток в нашей стране. Она намного больше, чем мы представляли".

Только в прошлом году через отделение реанимации новорожденных ПАГа прошли 369 детей. Каждый третий из них нуждался в искусственной вентиляции легких. Аппарат Avea, как объясняют врачи отделения реанимации, позволяет проводить инвазивную и неинвазивную терапию – фактически, заменяет два аппарата. Аппараты искусственной вентиляции высокого класса предохраняют незрелые легкие недоношенных новорожденных от баротравм. Все параметры выводятся на экран, и врачи сразу получают сигнал о малейшем отклонении в показателях у ребенка: изменении состояния легких, потребности ребенка в помощи аппарата, снижении насыщения организма кислородом и так далее.

"По медицинской статистике с каждым годом в Украине рождается все меньше детей, и они с каждым годом все слабее и слабее, – говорит ведущая "Интера" Анастасия Даугуле, – Каждый 11-й ребенок рождается с той или иной патологией, это очень высокий процент! И нам нужно бороться за каждого малыша. Мне очень радостно, и я горда тем, что мы можем от имени наших зрителей, участников аукциона "Интер" – детям" преподнести сегодня врачам этот подарок".

"Мы очень благодарны всем, кто поверил нам, откликнулся, и сегодня мы имеем этот результат нашего общего доброго дела, – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала. – Сейчас время, разделяющее людей. А мы вместе сделали что-то важное и помогли детям выжить. Многие дети, которые будут подключены к этому оборудованию, сегодня даже ещё не родились. Но есть большой смысл в том, что мы уже закладываем какой-то кирпичик в фундамент жизни этих людей, в фундамент жизни нормального общества. И команда "Интера", и наши звёздные участники благотворительной инициативы, и зрители – вместе смогли сделать очень нужное дело для тех людей, которых мы даже не знаем".

Слова благодарности телеканалу и участникам аукциона deti.inter.ua говорили все без исключения врачи отделения. Вспомнили случай, когда имеющиеся аппараты были заняты, и в это время родился малыш весом 600 граммов. Без искусственной вентиляции легких шансов выжить у него не было. В тот раз обошлось: подняли на ноги всех, кого смогли. Позвонили поставщику оборудования, и тот временно выдал со склада новейший аппарат. Его на ходу собрали, успели подключить к нему малыша на несколько дней, пока не освободился аппарат реанимации ПАГа. И страшно думать о том, что ситуация повторится, а чуда уже не случится. И риск высок, особенно если рождается двойня или тройня. На сегодняшний день в реанимации ПАГа, в том числе благодаря общим усилиям зрителей и команды "Интера" – уже три аппарата для поддержки дыхания, вентиляции легких новорожденных. А мест – девять…

"Мы не прекращаем наш благотворительный аукцион, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Это уже постоянно действующая акция. Честно говоря, я не сторонник хвастаться добрыми делами. Можешь – делай, не можешь – не делай, и незачем об этом говорить. Но мы об этом информируем, чтобы каждый участник инициативы видел результат своего вклада. Почему всё больше и больше людей поддерживают наш аукцион? Потому что любой нормальный человек хочет сделать что-то хорошее и хочет видеть результат своего потраченного времени, денег, усилий. Тем более, если это касается детей! И мы будем продолжать, потому что, к сожалению, еще очень много оборудования необходимо и ПАГ, и другим медицинским учреждениям.

Конечно, подобная задача, если говорить системно и серьёзно, не решаема благотворительностью. Да, мы купили аппарат в прошлом году, купили это оборудование, будем ещё покупать, будем стараться помогать и поможем. Но должен быть системный государственный подход. Можно сокращать разные бюджеты, но не выделять деньги на детей – это преступно. Пусть мы помогли спасти 100 детей – это 100 человек выжили и выросли здоровыми! Это очень важно. Но если речь идёт о десятках тысяч и каждый год? Должен быть системный подход, а благотворительность – его важная составляющая. Тогда и инициативы будут активнее, потому что люди будут понимать свой маленький вклад в это большое дело".

О вручении оборудования в программе "Утро с Интером"



