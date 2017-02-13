Влюбленные мужчины "Интера"

День влюбленных, подарки, лирическое настроение – романтика всегда радует женское сердце. А вот как реагируют на этот праздник мужчины? Какие подарки выбирают? И вообще, что происходит 14 февраля в семьях звездных мужей телеканала "Интер"?

Андрей Данилевич

В День святого Валентина я не поддаюсь массовой истерии. Мужчины, которые вдруг покупают букеты и мчатся к своим женщинам с цветами, кажутся мне смешными… Так что в этот день пойду "против течения": приду к любимой с бутылкой красного вина и вкусным сыром, и посмотрим уже, наверное, 27 раз (!!) любимый фильм "Реальная любовь".

Артем Позняк

День святого Валентина мы с женой отмечаем… спонтанно. Это всегда импровизация. Просыпаемся с утра и думаем, что будем делать в этот раз. Бывало, гуляя по городу, решали: а не махнуть ли нам в Одессу? Тут же садились в машину и уезжали. В прошлом году на 14 февраля мы вот так внезапно попали в СПА-салон, где провели весь день, побаловали себя массажем и другими процедурами. В этом году планируем ехать на ЮГ. Просто ехать на ЮГ. Где захотим остановиться – там, собственно, и проведем День влюбленных.

У нас в семье нестандартная ситуация: жена цветы не любит и считает это лишней тратой денег. В отличие от меня. Видимо, в силу актерской профессии, я цветы принимать в дар люблю. А жене выбираю подарки практичные, нужные или приятные.

Анатолий Бондаренко

Ми з дружиною не влаштовуємо велике застілля, зазвичай можемо повечеряти удвох, провести разом більше часу. Дарую, як правило, квіти і якусь приємну дрібничку. Яку саме – дізнаюсь заздалегідь під час спілкування. Наприклад, ми заходимо в магазин, щось бачимо, і дружина говорить: "Ой, поглянь, яка симпатична річ!" А я, мовляв: "Та, нічого особливого. Давай ще походимо, може, щось подібне знайдемо". А собі тим часом мотаю на вуса, швиденько повертаюсь і купую цю річ, доки ніхто інший не забрав (таке теж бувало). Тоді гарантовано виходить приємний сюрприз, корисний і саме такий, як вона хоче. А не щось непотрібне, що буде соватись, припадати пилом і навіть викликати подив: "Що це він хотів сказати таким подарунком?" Беріть на замітку (сміється). Спосіб підбору подарунків – безпрограшний! Треба просто проводити разом більше часу.

Роман Кадемин

День влюблённых – это, скорее, выдуманный праздник… Причем наверняка – выдуманный женщиной (смеется). Наша семья его празднует каждый день! Для того, чтобы сделать близкому человеку приятное, не обязательно искать повод. Скорее, это для молодежи, когда школьники боятся признаться в своих симпатиях, – нужен повод, чтобы рассказать о чувствах или написать о них в валентинках. Я очень скептически отношусь к такого рода торжествам, когда все бегают с сердечками и цветами. Непонятно, зачем ждать этого дня, чтобы признаться в любви? Мы с женой не дарим друг другу подарки, хотя бывают ситуации, когда я спрашиваю ее накануне какого-нибудь события, точно ли она не ждёт от меня сюрприза? Расстроенная или недовольная женщина – это очень грустная картина. Обычно мы идем куда-то вместе, устроив романтический ужин. Выбор же подарков для меня – настоящее наказание. Поэтому если я понимаю, что от меня что-то ждут, то прямо спрашиваю: "Что тебе подарить?" Женщины в этом плане намного изобретательнее.

Андрей Доманский

Ко Дню святого Валентина, как к празднику всех влюблённых, я отношусь скептически. У меня каждый день – праздник, и мне не нужно отдельного дня для того, чтобы сказать своим близким и родным людям о своей любви. Все, что бы я ни говорил им, это – о любви.