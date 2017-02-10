Маршруты для влюбленных от программы "Україна вражає"

Подарить любимой сахарную зиму в разгар лета, возвести искусственные Альпы, стать изгнанником... А на что вы готовы, чтобы поразить воображение любимого человека? В преддверие Дня влюбленных команда трэвел-проекта "Україна вражає" предлагает окунуться в романтику прошлого и получить незабываемые впечатления, которые, возможно, станут уже вашей семейной легендой.

"Романтика, любовь… В Украине практически все пропитано этими чувствами, – говорит ведущая проекта Валерия Микульская. – Любовь бродит по легендарным замкам, витает над живописными каньонами и создает истории... И лучше это ощутить самолично!"

Швейцария в Тростянце

Возвести Швейцарские Альпы под украинским Черниговом. Похоже на сказку? Только не для безнадежно влюбленного человека! Эту историю в Тростянце рассказывают не первый век. Во время одного из европейских путешествий уже немолодой, но состоятельный потомок гетмана Ивана Скоропадского – также Иван – влюбился в юную швейцарку и позвал ее замуж. Однако девушка поставила условие: перееду, если создашь для меня маленькую Швейцарию в Украине. И влюбленный принял вызов.

В усадебном парке (которому, кстати, скоро стукнет 200 лет) стали появляться экзотические деревья, а центр своего творения хозяин без лишней скромности решил украсить Альпами. Миниатюрную копию знаменитых гор на наследных землях украинского гетмана создавали вручную. Чтобы насыпать 37 метров больших "гор", задействовали 20 конных повозок – единственной доступной на тот момент "техники". Но в основном все работы делались вручную: крепостные выстраивались цепочкой и из рук в руки передавали емкость с землей. Садовники в имении Скоропадских работали буквально с картинкой в руках, ориентируясь на типичный альпийский пейзаж. "Тростянец" до сих пор входит в число красивейших ландшафтных парков Европы. И, вопреки всему, неплохо сохранился: вековые аллеи, мостики, пруды – все сделано с любовью. Кстати, загадочная швейцарка, которая пленила сердце Ивана Скоропадского, так за него и не вышла. "Мне кажется, девушка упустила свое счастье, – улыбается Валерия. – Представляете, 200 гектаров зелени, удивительных растений, цветов и деревьев со всей планеты. Вот это любовь! Вот вы, например, видели динозавровое дерево, пробковое? Я нашла здесь даже уксусное. Удивительная красота!"

Призрак влюбленного монаха в Радомышле

Хотите немного мистики? И не против провести День влюбленных нестандартно? Отправляйтесь в Радомышль, на бумажную фабрику. Как утверждают местные жители, здесь до сих пор обитает призрак влюбленного монаха.

В начале XVII века в Радомышле была основана бумажная фабрика для Киево-Печерской лавры. Основу для священных текстов и книг изготавливали молодые монахи. Один из них нарушил обет: влюбился в девушку. И более того – осмелился написать стихи о любви на священной бумаге. Монаха изгнали. Легенда гласит, что несчастный влюбленный некоторое время скитался по окрестностям, а потом ушел на войну, где и погиб. Его душа вернулась в место, которое принесло счастье любви и в то же время – сломало жизнь, в Радомышль. Говорят, дух монаха до сих пор не может обрести покой. Местные жители не раз слышали, как он бродит по коридорам бывшей фабрики и читает молитвы. Хотя работники Музея домашней иконы, расположенного на территории фабрики, верят: молитвы влюбленного монаха оберегают их. А еще – монах благословляет влюбленных, чьи чувства искренни, а намерения честны. Особенно тех, кто рискует остаться на ночь в стенах "бумажного замка".

Шаровский замок и липовая аллея в Харьковской области

Еще одно романтичное место Украины – Шаровский замок в Харьковской области. Белоснежный, с величественными башнями, прекрасным парком, изящными мостиками и фонтаном. Таким его сделал последний владелец – барон Леопольд Кениг, который купил имение за баснословную для того времени сумму – миллион сто тысяч рублей. На эти деньги тогда можно было приобрести четыре завода! Петербуржский немец настолько полюбил Украину, что решил бросить свое имение в Бонне и обустроить семейное гнездо здесь.

Особенного внимания заслуживает парк на семьдесят гектаров. Он огромен! Украшение Шаровского парка – уникальная липовая аллея, которую непросто найти без подсказки. Растущие здесь деревья, на первый взгляд, даже не похожи на липы – они, как кипарисы, вытянулись вверх, и каждому из них – почти полтора века. Местная легенда гласит, что однажды молодой баронессе захотелось летом покататься на санях. Барон не мог отказать любимой, и по его приказу от мостика и до липовой аллеи рабочие засыпали все … сахаром. И не тонким слоем, а так, чтобы госпожа могла кататься с горки на дубовых санях.

Для тех, кто влюблен в Украину и готов путешествовать круглый год, - команда проекта приготовила еще много сюрпризов и интересных историй.

Смотрите каждую субботу в 9:30 на "Интере" программу "Україна вражає".