Ради бросившей его мамы он сделал невозможное, но встретятся ли они спустя 26 лет?

В среду, 8 февраля, в программе "Касается каждого" – "Дееспособность для мамы" – герой, поразивший даже опытную команду проекта. Это трогательная история о человеке невероятной силы воли, о его любви к маме, которую он никогда не видел.

Все началось с сообщения, которое пришло на страничку Андрея Данилевича в Facebook. Парень просил разыскать маму, бросившую его сразу после рождения. Казалось бы, просьба не такая уж редкая, однако когда редакторы программы познакомились с автором послания, были растроганы и… шокированы.

Александру Редчичу всего 26 лет. Но в его биографии каждый прожитый год – за два. Саша родился с ДЦП и таким букетом болезней, что врачи сразу же заявили: проживет от силы несколько дней. Мама от мальчика отказалась, и двадцать два года Александр Редчич провел в интернатах. Наверное, каждый человек хоть немного представляет себе, что такое – интернат. А если это – психоневрологический интернат закрытого типа?

"Мне было тяжело даже просто держать ложку, чашку, – рассказывает Саша. – Наверное, поэтому мама отказалась от меня. Но в первую очередь, думаю, из-за уродства. Ну, кому нужен такой непростой ребенок? А потом ей, видимо, было неинтересно, как я живу".

В десять лет, осознав, насколько отличается от других и решив, что мама бросила его из-за неприглядной внешности, Саша добился того, что ему провели операцию: исправили волчью пасть и заячью губу. А в 25 Александру Редчичу удалось в Черниговском областном суде доказать свою дееспособность, выйти из закрытого интерната и начать самостоятельную жизнь. "До последнего у меня не было уверенности, что все получится, – вспоминает Саша. – Но я все сделал". И добавляет: "Дееспособность – она в голове. Я это сформулировал уже давно. Я советую таким людям, как я, не опускать руки".

Все это время он не прекращал попыток разыскать маму, но приблизиться к долгожданной встрече так и не смог. Три года назад он встретился с тетей. Правда, она приехала … отговорить Сашу обращаться в "Касается каждого". И на тот момент ей это удалось.

"Я не представляю, как живет женщина и о чем она думает, если знает, что где-то с ней ищет встречи родной сын, – говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – И второе: это какая же сильная должна быть у человека мотивация, чтобы доказать всему миру свое право на нормальную жизнь?"

Его главная движущая сила – это любовь к маме, уверена шеф-редактор "Касается каждого" Наталия Деревянко: "Все, что делал и делает Саша, – во имя мамы, чтобы она согласилась встретиться, чтобы гордилась, приняла и смогла полюбить. Перед съемкой программы мы спросили у него: "А если маме нужна помощь, если она не сможет заботиться о тебе, помогать тебе, что ты сделаешь? Он ответил: "Тогда я буду помогать ей и заботиться о ней".

Несмотря на природный оптимизм, оказалось, что "Касается каждого" для Саши – последняя надежда на встречу с мамой. Он неоднократно обращался в разные СМИ, но никто не смог убедить женщину хотя бы просто познакомиться с сыном. Новая жизнь, новая семья, страх, что привычный уклад разрушится и ужас от того, что когда-то оставила своего ребенка…

Редактору "Касается каждого" Юрию Володькову удалось то, чего до него не мог сделать никто: достучаться до сердца женщины, помочь ей преодолеть страх и приехать на встречу с Сашей.

"Перед программой я задал вопрос Сашиной маме: почему вы услышали меня и все-таки решились прийти в студию? – рассказывает Юрий Володьков. – Она ответила, что впервые с ней разговаривали без осуждения. Я сам – отец двух сыновей и прекрасно понимаю, как она страдала все эти годы. Я не оправдываю ее, но осознаю, что все эти 26 лет с ней рядом просто не оказалось человека, который смог бы разделить ее боль и подтолкнуть навстречу сыну. Родные, пытаясь оградить ее от страданий, доставляли ей еще больше мучений".

Почему же мама Саши его бросила? Найдет ли она в себе силы выйти в студию к сыну? И, если да, то как пройдет встреча двух родных людей спустя 26 лет после расставания? Обо всем этом, а также о том, как жилось Саше в интернате, как ему удалось быть услышанным в суде, откуда он черпал силы для борьбы за свое будущее, – 8 февраля, в среду, в 18:00 на телеканале "Интер" в выпуске программы "Касается каждого" – "Дееспособность для мамы".