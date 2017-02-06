"Интер Медиа Груп" ввела в эксплуатацию новую многоканальную эфирную аппаратную, работающую в стандарте HD

"Интер Медиа Груп" вслед за переходом на формат 16:9, осуществленным в конце прошлого года, ввела в эксплуатацию новую многоканальную эфирную аппаратную, в которой реализованы передовые технологии и которая позволяет вести вещание в стандарте HD.

"Мы внедряем технические решения, которые используются в лучших телевизионных центрах мира. Вещательный комплекс создан таким образом, что позволит достаточно быстро совершить переход вещания в стандарт HD, качество изображения в котором в несколько раз выше, чем в нынешнем стандарте SD. Также новая эфирная аппаратная имеет большие возможности по графическому оформлению эфира", – пояснил технический директор "Интер Медиа Груп" Денис Шелухин.

Производство большей части программ телеканалов "Интер Медиа Груп" уже более двух лет осуществляется в стандарте HD. В рамках подготовки к переходу на вещание в формате 16:9 и в дальнейшем – на стандарт HD в октябре 2016 года были приобретены 17 студийных HD-камер Hitachi – одного из ведущих новаторов мира в сфере производства профессионального телевизионного оборудования. Для компании Hitachi поставка профессиональных HDTV-камер для "Интер Медиа Груп" является первым контрактом для такого класса оборудования на телевизионном рынке Украины.

"Hitachi успешно разрабатывает вещательные технологии премиум-класса для широкого спектра клиентов. Компания внимательно прислушивается к требованиям пользователей сегодня и помогает правильно выстроить путь к переходу на технологии завтрашнего дня", – отметил Кемаль Юлмаз, генеральный директор Hitachi Kokusai, Турция.

Работы по введению нового эфирного комплекса в эксплуатацию осуществляла техническая дирекция "Интер Медиа Груп" совместно с системным интегратором VisionHOUSE. Интегрированный вещательный комплекс построен на базе новейшей системы BroadStream Oasys, вещательных серверов, коммутационных эфирных матриц Imagine Communications Platinum VX.

"Проект подобного масштаба и сложности реализован в Украине впервые. Системы интегрированного вещания BroadStream Oasys – одни из лучших в своем классе. Они предлагают уникальный набор функций, объединяя сразу несколько технологических блоков медийного рабочего процесса. Решение предусматривает технологический запас для будущего развития "Интер Медиа Груп", перехода на новые стандарты и форматы вещания", – отметил Николай Залужный, директор компании VisionHOUSE.