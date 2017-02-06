13-й сезон "Орла и решки": Регина Тодоренко и Леся Никитюк исследуют рай и ад

С 12 февраля на телеканале "Интер" стартует новый сезон знаменитого трэвел-шоу "Орел и решка" производства TeenSpirit Studio. После многомесячного испытания "Кругосветкой" ведущие Регина Тодоренко и Леся Никитюк снова отправляются в путешествие. В "счастливом" 13-м сезоне проекта они посетят самые райские и самые адские уголки нашей планеты.

В проекте "Орел и решка. Рай и ад" телезрителей ждет знакомство с волшебными тропическими курортами и с самыми жуткими местами на Земле.

"В этом сезоне мы хотим исследовать очень опасные маршруты, куда обычный турист никогда не поедет. Туда осмелятся отправиться только самые безумные, – говорит генеральный продюсер проекта Елена Синельникова. – Нам, как путешественникам-журналистам, интересно все то, что недоступно и сложно. Мы уже видели многое, и нам хочется больше экстрима. Пока мы сами еще не можем предугадать всех сюрпризов, которые ждут на этот раз. Ведь это тринадцатый сезон, что само по себе уже немножко настораживает! Да и начался он соответствующе. Наша команда уже столкнулась с массой загадочных ситуаций: машины застревали в болотах Вьетнама, нас арестовывала полиция в Индии за съемки квадрокоптером, впервые за всю историю проекта мы неделю не могли дождаться своих чемоданов с необходимыми вещами. Кроме того, в этом сезоне мы хотим попасть в закрытые страны. Но столкнулись с тем, что нас уже очень хорошо знают по всему миру и просто не хотят пускать снимать в некоторые государства. А для того, чтобы зрители не уставали от сплошного трэша и стресса, мы решили миксовать самые жуткие места с самыми красивыми уголками нашей планеты".

Маршрут проекта "Орел и решка. Рай и ад" пройдет через 10 экзотических курортов и 10 мрачнейших точек на Земле. В 13-м сезоне команда испытает себя на прочность в индийском городе Калькутта, в котором царят хаос, нищета, грязь и запустение. Изучит кенийский город Момбаса, где объединяются европейские, арабские, персидские и африканские традиции. Также в маршруте "Рая и ада" запланировано посещение Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Камбоджи… Исследовать рай и ад на Земле отправятся Регина Тодоренко и Леся Никитюк. По словам создателей проекта, эти хрупкие девушки гораздо сильнее, азартнее и выносливее многих мужчин.

"В путешествиях, прежде всего, я научилась умению выживать, – признается Регина Тодоренко. – Вряд ли в университете вам расскажут, как сделать мачете, построить шалаш, питаться сердцевиной пальмы и где найти воду и съедобных жуков. Думаю, что весь полученный за 3 года опыт мне пригодится именно в сезоне "Орел и решка. Рай и ад". Это особенный сезон, и он станет по-настоящему горячим! Отправиться в "адские" места нас заставляет жажда экстрима. Мне кажется, что я уже давно превратилась в человека, зависимого от сумасшедшего выброса адреналина в кровь. Мне все время хочется отправиться еще выше, погрузиться еще глубже. В этом сезоне будет много таких ситуаций, когда мне придется лицом к лицу столкнуться с собственными страхами. И я до конца еще не знаю, кто же из нас победит".

Как обычно, судьбу Леси Никитюк и Регины Тодоренко будет решать монета. Можно ли отдохнуть на райских курортах со 100 долларами в кармане? И спасет ли золотая карта от опасности в Богом забытых странах? Ответы на эти вопросы девушки и попытаются найти в 13-м сезоне проекта "Орел и решка".

"Новый сезон – это, прежде всего, вызов нам, как путешественникам со стажем, – считает Леся Никитюк. – Здесь будут и смертельная опасность, и трудности, и различные испытания. С нами уже происходит всякая чертовщина, которая сопровождает число 13. Именно поэтому вся команда называет этот сезон "счастливым". Почему мы едем в самое пекло? Большинство наших зрителей, к сожалению, путешествует только через телеэкран. Поэтому мы даем им возможность увидеть страны, куда осмелятся поехать единицы. Но именно этот ад дает возможность прозреть по-настоящему, в полном понимании этого слова. А также в этом сезоне мы с Региной покажем, где можно найти свой райский "дзен". Мы посетим самые популярные и самые неизвестные курорты мира и расскажем, как там можно оттянуться на полную катушку".

В первом выпуске проекта "Орел и решка. Рай и ад" 12 февраля в 10:00 на телеканале "Интер" Леся и Регина будут искать рай в Таиланде. На популярном курорте, в городе Паттайя, их ждут роскошные пляжи, живописные лагуны, экзотика и полный релакс. И в то же время – шум, гам, экстрим, шоу ледибоев и развлечения для взрослых. Кто-то будет прыгать с самой высокой башни города, участвовать в красочном шоу слонов, медитировать в тропическом парке Нонг Нуч и постигать тайны самого высокого деревянного храма в мире. А кто-то – летать на частном самолете на экзотический остров Ко Куд, загорать в укромных лагунах, купаться со слонами и обедать в огромном птичьем гнезде.

Смотрите завораживающий 13-й сезон любимого трэвел-шоу "Орел и решка" каждое воскресенье в 10:00 на телеканале "Интер".

Премьера проекта "Орел и решка. Рай и ад" на "Интере" https://youtu.be/8_-Z6--MZLM