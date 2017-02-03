Андрей Данилевич, Алена Шоптенко и Олег Верняев провели мастер-классы для участников аукциона "Интера"

Совсем скоро будет перевернута еще одна страница истории благотворительного онлайн-аукциона "Интер" – детям". Средства на покупку современного аппарата искусственной вентиляции легких Avea собраны, и в ближайшее время медоборудование будет доставлено в отделение реанимации новорожденных НИИ ПАГ. Но на этом история не заканчивается.

Три года назад, начиная собирать деньги на первый аппарат для детской больницы, команда телеканала "Интер" даже представить не могла, насколько велика потребность в помощи, а еще – что благотворительная акция перерастет в большой всеукраинский проект, который будет работать все 12 месяцев в году. Сейчас благотворительная организация "Интер" – детям" готовится к передаче третьего медаппарата для НИИ ПАГ. А тем временем звезды, чьи лоты выкуплены участниками аукциона на сайте deti.inter.ua, проводят мастер-классы, тренировки и встречи: выполняют свои обещания.

Ведущий "Касается каждого" Андрей Данилевич провел мастер-класс по плаванию для десятилетней Юлианы Колесниковой из Харькова. Девочка – младшая из шестерых детей, очень творческая и активная личность. Вот только с плаванием не складывалось: сначала запрещали врачи, а потом – не было желания. Стимулом к тому, чтобы все же научиться держаться на воде, стала возможность взять урок у любимого телеведущего – Андрея Данилевича.

На съемку Юлиана приехала вместе с мамой Татьяной. Харьковчанки привезли любимому ведущему мягкую игрушку – сурка, чтобы у Андрея был собственный "предсказатель погоды". Перед встречей очень волновались: как Андрей поведет себя, интересно ли будет ему, мастеру спорта по плаванию, учить девочку с нулевыми навыками в данном виде спорта?

Опасались зря: увидев маленькую ученицу, Данилевич заулыбался, искренне поблагодарил за сурка и подписал фотографии на память. "Запомни: перед тренировкой по плаванию всегда должна быть разминка", – с этого началось занятие. Плавать учились кролем. Андрей показал, каким должен быть гребок, как работать ногами, и позволил Юлиане попробовать держаться на воде самостоятельно – сначала с доской, а затем и без вспомогательных средств. После мастер-класса, узнав, что семья Колесниковых всегда смотрит "Касается каждого", телеведущий пригласил семейство на съемки программы. Тем более что у мамы Татьяны своя сложная история: после смерти сестры она усыновила трех племянников. Несмотря на тяжелое положение, женщина уже не в первый раз выкупает лоты аукциона. Ведь ее старший сын был рожден раньше срока и выжил лишь благодаря аппарату, подобному тому, средства на который собираются в ходе аукциона. "Нам повезло, а те детки, которые родились буквально после нас, не выжили", – вспоминает Татьяна. Много лет назад она пообещала себе отплатить добром за спасение жизни своего ребенка. И как только услышала об акции телеканала "Интер", решила: настало время выполнить обещанное.

Одна из постоянных звезд-участниц онлайн-аукциона телеканала – известный хореограф Алена Шоптенко. Ее танцевальные мастер-классы неизменно пользуются большим успехом. В этот раз обладатель лота Виталий вместе с Алёной вспоминал основы бального танца (когда-то он увлекался этим направлением). В конце занятия хореограф отметила, что Виталий показал прекрасный результат.

У олимпийского чемпиона Олега Верняева очень насыщенный график: ежедневные многочасовые тренировки, сборы, соревнования. Но гимнаст нашел время для индивидуальной тренировки с 7-летним Максимом Борисовым.

Максим уже два года серьезно занимается спортивной гимнастикой, в его копилке – много медалей и побед. Собственно, и на тренировку с Верняевым мальчик приехал после состязаний в городе Рубежном, где занял первое место, хотя и был самым юным участником. Но останавливаться на достигнутом мальчик не собирается, ведь его мечта – стать олимпийским чемпионом. Вместе с родителями Максим болел за нашу сборную на Олимпиаде в Рио и особенно радовался победам Верняева. Олег – его кумир. Чтобы увидеть спортсмена вживую, мальчик даже поехал с мамой на пресс-конференцию, которую чемпион дал сразу после возвращения из Рио. Поэтому, когда родители Максима узнали, что на аукционе "Интера" в качестве лота выставлена тренировка с Верняевым, – без раздумий выкупили для сына.

На тренировке Максим смог удивить Олега Верняева и опытных тренеров Олимпийской сборной своей отличной спортивной подготовкой. "Смена растет! – вынес вердикт Верняев. – Интересно за Максимом наблюдать. Самое главное, что у него есть огромное желание. А все остальное придет". Под конец тренировки олимпийский чемпион оставил юному спортсмену плакат с автографом, а также обещал созваниваться с мальчиком и следить за его успехами.

Аукцион "Интер" – детям" продолжается. Потому что жизнь детей – это ответственность взрослых. И в наших силах объединить усилия, любовь и заботу, чтобы дети жили и были здоровыми. На сайте deti.inter.ua по-прежнему много интересных лотов. Присоединяйтесь!

Реализация лотов аукциона "Интер – детям" youtu.be/QvS1PWS2f0s