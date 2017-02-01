Новый сезон "Готовим вместе": Доманский и Дромов приглашают зрителей на новую кухню

5 февраля на телеканале "Интер" стартует новый сезон популярного кулинарного проекта "Готовим вместе". Команда программы и ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов любят удивлять зрителей, поэтому всех секретов пока не раскрывают, но некоторыми особенностями нового сезона все же поделились.

Итак, свой новый телегод программа "Готовим вместе" открывает на новой кухне! По словам создателей проекта, она более функциональная и стильная и даст нашим ведущим больше возможностей для кулинарных и творческих экспериментов.

"Мы идем в ногу со временем, – рассказывает руководитель проекта "Готовим вместе" Виталия Форманчук. – Меняются направления, технологии, подход к кулинарии – меняемся и мы. Зрители нашей программы любят творить, аудитория "молодеет", проявляет интерес к нестандартной рецептуре и оригинальной подаче блюд. На новой кухне гастрономические новинки будут выглядеть органичнее. К тому же наши ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов – активные, творческие мужчины с отличным чувством юмора. Новое пространство полностью соответствует и их имиджу".

Но программа навела не только внешний лоск. Особенностью рецептурного ряда нового сезона станут национальные блюда и кулинарные традиции народов мира. В первую очередь – Украины.

"Например, на Масленицу мы будем готовить вареники и расскажем, как этот праздник встречали наши предки, какие были обряды и что готовили, – делится творческими планами шеф-повар Андрей Дромов. – Но, как и прежде, все блюда будут из понятных и доступных продуктов. Даже сложные рецепты адаптируем к нашим реалиям".

Также Андрей Доманский и Андрей Дромов иногда будут приглашать в гости друзей, коллег и обычных зрителей, которые будут делиться семейными рецептами и уникальными историями, связанными с ними. Будет интересно, весело, уютно и, конечно же, вкусно! Как обычно и бывает, когда все собираются в самом гостеприимном уголке любого дома – на кухне.

Первый же выпуск нового сезона "Готовим вместе" будет посвящен блюдам из квашеной капусты, без которой немыслимо наше зимнее меню. В холодное время года это самый доступный витаминный продукт и ингредиент. В воскресенье, 5 февраля, в 9:00 Андрей Дромов поделится изысканными и оригинальными рецептами блюд из квашеной капусты.

Самых преданных и внимательных телезрителей в новом сезоне по-прежнему ждут конкурсы и розыгрыши призов.

И, конечно, проект вместе с любимыми телезрителями продолжает писать свою большую кулинарную книгу. В программе традиционно будут готовить блюда по наиболее интересным рецептам, присланным ее поклонниками. У кулинарного шоу уже есть уникальные совместные работы зрителей и проекта – книги "Готовим вместе" и "Готовим вместе. Лучшие блюда страны". Второй сборник рецептов вышел накануне Нового года и для многих стал чудесным подарком под елочку. Обе книги можно приобрети в книжных магазинах Украины. А команда проекта уже открыла чистую страницу и ждет новых рецептов от зрителей!

Смотрите проект "Готовим вместе" каждое воскресенье в 9:00 на телеканале "Интер".