Закрыть
Войти
"Вещдок" установил новый рекорд

"Вещдок" установил новый рекорд

1 февраля 2017 | 16:20

Детективный цикл "Вещдок", ставший самой успешной премьерной линейкой 2016 года на украинском ТВ, продолжает свою победную историю и в 2017 году.

Вчера, 31 января, был установлен новый рекорд телесмотрения. Премьерный выпуск "Дела семейные" в 15:50 стал самой рейтинговой серией среди выпусков "Вещдока", его посмотрело около 3,3 млн человек в Украине. Доля программы среди зрителей 18+ в Украине составила 21,8%, что является лучшим показателем за этот день на украинском телевидении. Продукт стал безоговорочным лидером своего слота, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза. Выпуск лидировал в слоте и среди коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах с долей 12,7%.

Серия "Дела семейные" основана на реальных событиях, как и все расследования детективного цикла "Вещдок" собственного производства телеканала "Интер". В 1985 году в Белой Церкви произошло убийство 26-летней Елены Масловой. Осмотр места происшествия показал, что замок на входной двери в квартире не сломан,  значит, женщина сама впустила в дом убийцу. В ходе следствия выяснилось, что бабушка убитой отписала все имущество внучке и ничего не оставила внуку. Это могло бы стать мотивом, однако у Сергея на момент убийства оказалось железное алиби…

ТОП-5 каналов 31.01.2017г. в слоте программы "Вещдок" (15:50:15-16:45:22),
доля 18+, Украина/18-54, 50+ (отсортировано по 18+, Украина)

 

В целом по результатам дня 31 января "Интер" стал лидером среди украинских телеканалов с долей 14,5% по аудитории 18+ (Украина).

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+ (Украина), 18-54 (города 50тыс.+) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 31.01.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК

Оставить комментарий Комментарии (0)

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин
Пароль

Комментариев нет. Ваш может быть первым.

РаспечататьВернуться к списку
Новости

Телепрограмма

пнвтсрчтптсбвс
09:20 Давай поженимся!

Смотреть онлайн

11:10 Сериал "Райские яблочки. Жизнь продолжается"
12:00 Новости
12:25 Сериал "Райские яблочки. Жизнь продолжается"
14:10 Док. проект "Следствие вели... с Леонидом Каневским"
15:50 Вещдок
16:45 Вещдок
Телепрограмма на неделю

Спецпроекты

Быстрый переход

Сайт разработан в Argentum IT Lab

© 2004 — 2017 Inter    

Реклама на сайте | Контакты

Интер входит в состав Inter Media Group Limited