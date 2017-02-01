"Вещдок" установил новый рекорд

Детективный цикл "Вещдок", ставший самой успешной премьерной линейкой 2016 года на украинском ТВ, продолжает свою победную историю и в 2017 году.

Вчера, 31 января, был установлен новый рекорд телесмотрения. Премьерный выпуск "Дела семейные" в 15:50 стал самой рейтинговой серией среди выпусков "Вещдока", его посмотрело около 3,3 млн человек в Украине. Доля программы среди зрителей 18+ в Украине составила 21,8%, что является лучшим показателем за этот день на украинском телевидении. Продукт стал безоговорочным лидером своего слота, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза. Выпуск лидировал в слоте и среди коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах с долей 12,7%.

Серия "Дела семейные" основана на реальных событиях, как и все расследования детективного цикла "Вещдок" собственного производства телеканала "Интер". В 1985 году в Белой Церкви произошло убийство 26-летней Елены Масловой. Осмотр места происшествия показал, что замок на входной двери в квартире не сломан, значит, женщина сама впустила в дом убийцу. В ходе следствия выяснилось, что бабушка убитой отписала все имущество внучке и ничего не оставила внуку. Это могло бы стать мотивом, однако у Сергея на момент убийства оказалось железное алиби…

ТОП-5 каналов 31.01.2017г. в слоте программы "Вещдок" (15:50:15-16:45:22),

доля 18+, Украина/18-54, 50+ (отсортировано по 18+, Украина)

В целом по результатам дня 31 января "Интер" стал лидером среди украинских телеканалов с долей 14,5% по аудитории 18+ (Украина).

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+ (Украина), 18-54 (города 50тыс.+) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 31.01.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



