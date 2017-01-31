"Интер" запускает трэвел-проект "Україна вражає"

В субботу, 4 февраля, в 9:30 на телеканале "Интер" – премьера отечественного трэвел-шоу "Україна вражає". Это – программа для всей семьи. Она будет интересна и тем, кто хорошо знает свою страну, и тем, кто только начинает ее изучать. Команда и ведущая проекта Валерия Микульская побывают в самых интересных, необычных, загадочных и даже легендарных уголках Украины и расскажут обо всем, что увидели и испытали. Они раскроют секреты путешествий, проложат собственные маршруты и обязательно поделятся с телезрителями практическими советами, которых не найдешь в туристических буклетах и на форумах.

"Україна вражає" хорошо известна зрителям программы "Утро с Интером". Рубрика с таким названием уже несколько лет рассказывает о природных феноменах, уникальных мистических местах и наводящих ужас легендах, а также – о находках и достижениях наших современников, о том, чем Украина может впечатлить даже бывалых путешественников, объездивших полмира. Телезрители вместе со съемочной группой побывали на украинских Мальдивах и в медвежьем заповеднике, "Каньоне дьявола" на Николаевщине и украинском Мертвом море, в деревне мастеров и каменном сердце Украины – карьерном туристическом оазисе под Коростышевым. Команда проекта уверена: наша страна может и должна стать привлекательной для туристов со всего мира. Поэтому, начиная уже с этой субботы, зрители "Интера" смогут дольше, ярче и насыщеннее путешествовать по стране вместе с трэвел-шоу "Україна вражає".

"В рамках Года устойчивого развития туризма, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН, в Украине 2017-й объявлен также Годом туризма, – говорит автор и ведущая программы Валерия Микульская. - Мы – за такие начинания! Поддерживаем их и готовы доказать: наша страна уникальна и просто создана для путешествий. Но чтобы открыть красоту нашей страны всему миру, нужно ее, как минимум, хорошенько изучить и научиться понимать, ценить и уважать. Ждем всех в субботу утром на "Интере"!"

В каждом выпуске – туристические открытия, приключения и новые маршруты, которые легко и бюджетно может повторить любой желающий. А также – ответы на наиболее актуальные вопросы: где лучше провести выходные в феврале? Куда отправиться с ребенком на весенних каникулах? Чем порадовать себя летом? Где спрятаться от приступов осенней хандры, не выезжая за рубеж?

Уже в эту субботу, 4 февраля, "Україна вражає" отправится к мистическим скалам Довбуша над Бубнищем, проведает ручных и не очень обитателей заповедника "Аскания-Нова", расскажет о самой большой гипсовой пещере мира – Оптимистической – и изучит причудливые узоры уникальной Кицевской пустыни на Харьковщине.

Путешествуйте вместе с Валерией Микульской и командой программы "Україна вражає" каждую субботу в 9:30 на телеканале "Интер"!

Трэвел-проект "Україна вражає" на "Интере" https://www.youtube.com/watch?v=H-DuAXv3HG8