Фильм "Спасти и сохранить" получил первую премию "Киноассамблеи на Днепре"

Документальный фильм "Спасти и сохранить" собственного производства телеканала "Интер" получил первую премию Международного фестиваля документальных фильмов "Киноассамблея на Днепре".

В воскресенье, 29 января, в Днепре завершилась восьмая "Киноассамблея" духовно-нравственного кино, которая традиционно проводится в последнюю неделю января. На фестивале были представлены 32 документальных фильма режиссеров из 9 стран: Польши, Азербайджана, Болгарии, Сербии, Македонии, Грузии, Египта, Беларуси и Украины. Главный художественный критерий организаторы кинофорума определили как "Правда о нас в документальном кино". Документальная лента телеканала "Спасти и сохранить" о новой эпохе гонений на христиан в современном мире стала фильмом закрытия кинофорума. Художественный совет "Киноассамблеи" присудил картине первую премию.

"Такие работы, как этот фильм, создаются не для того, чтобы получить премию, – говорит один из авторов картины, главный редактор "Интера" Антон Никитин. – Это позиция телеканала – говорить о вещах, которые важны для зрителя. Мы посчитали нужным сказать о колоссальной угрозе христианской цивилизации в современном мире. Сегодня есть определенная опасность того, что жизнь может кардинально поменяться. И людям, человечеству важно уметь хранить и защищать. Гонения на христиан в наше время аналогичны первым векам христианства. Каждый день в мире тысячи людей гибнут за веру. Каждый год – десятки тысяч. Фильм "Спасти и сохранить" заставляет задуматься и сделать выводы относительно происходящего. Когда ты знаешь и даже просто хочешь изменить какую-то тенденцию, то уже что-то делаешь".

События, о которых рассказывает фильм, происходят практически рядом с нами, гораздо ближе, чем можно предположить. И нет людей, которые удалены настолько, чтобы быть уверенными: их никогда не коснутся эти проблемы. А факты – страшны. Швейцарская общественная организация "Открытые двери" приводит цифры: около 100 млн христиан во всем мире в настоящее время подвергаются дискриминации. Более чем в 60 странах христиан преследуют за веру. Каждый месяц погибает около трехсот христиан, разрушается более 200 церквей. В странах Ближнего Востока превращаются в руины иракские и сирийские монастыри, помнившие апостолов. В Ираке до 2003 года проживало полтора миллиона христиан, к 2014-му из них осталось только 150 тысяч человек. Страны Европейского Союза все больше и больше забывают свои христианские корни.

Документальный фильм "Спасти и сохранить" – это попытка найти ответ, как спасти и сохранить христианскую цивилизацию.

Премьера фильма "Спасти и сохранить" состоялась на телеканале "Интер" 24 декабря 2016 года.



"Спасти и сохранить"

Генеральный продюсер проекта: Анна Безлюдная

Авторы сценария: Антон Никитин, Ольга Марикуца

Режиссер: Лусине Колыхалина

Продюсер: Евгения Толстякова

Редактор: Антон Никитин

Операторы: Александр Олейник, Антон Печатнов, Владислав Дегтярь, Дмитрий Гораш

Журналисты: Евгений Оноприенко, Екатерина Кисляк

Текст читали: Даниил Сырых, Анастасия Пелешок, Евгений Оноприенко, Руслан Потехин, Александр Завальский



Документальный фильм "Спасти и сохранить" в YouTube



