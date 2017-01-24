Новые выпуски "Вещдока": расследование дела о вампире и поиски херсонских грабителей

На этой неделе телезрителей "Интера" ждут новые истории и новые расследования загадочных преступлений прошлого в резонансном детективном проекте "Вещдок".

Во вторник, 24 января, в 15:50 в эфире – премьерная серия и одна из самых загадочных историй "Вещдока", расследование под названием "Носферату из райцентра". Поздним вечером 1981 года двое мальчишек (жители небольшого районного центра Харьковской области) нашли в заброшенном доме тело погибшей девушки, горло которой было... прокушено. Похожее преступление было совершено месяц назад. Тогда жертвой также была девушка, которую нашли с перекушенной артерией. Вскоре по райцентру поползли слухи о вампире. Жителей охватила паника, женщины боялись выходить из дома. Из Харькова пришел строжайший приказ: как можно скорее найти маньяка. Так, может быть, вампиры все-таки существуют? Только внимание к деталям, профессиональная интуиция и опыт помогли следователям выйти на след преступника.

Сразу после этого, в 16:45, поклонники цикла увидят повтор выпуска "Дело Сатаны" – об изуверском и таинственном убийстве, которое произошло в Киеве в 1962 году. В этой истории переплелись месть, тайны и цепь давних нераскрытых преступлений.

В среду, 25 января, в 15:50 в эфир выйдет премьерная серия "По законам улицы". Новая история перенесет зрителей в Херсон начала 70-х, где произошло несколько дерзких ограблений. Преступники нападали в безлюдных местах, оглушали жертву ударом по голове и забирали все вещи и ценности. С одного из пострадавших грабители сняли пальто с заштопанным рукавом. Именно эта маленькая деталь и вывела сыщиков на след преступников.

В 16:45 – повтор истории "Тайна старинного клада". Гибель сотрудника Одесского краеведческого музея на первый взгляд выглядела как самоубийство. Но на самом деле следователи столкнулись со сложным и запутанным делом, в котором фигурировали и некий клад, и старинная карта, и мифическое золото, и таинственные злоумышленники.

26 и 27 января в эфире – самые яркие выпуски "Вещдока" прошлого года. В четверг зрители проекта станут свидетелями двух нашумевших расследований. События первой из историй – "Змеиный приговор" – происходили в одном из главных центров оборонной и космической промышленности Союза – Днепропетровске. На местном предприятии произошла серия загадочных смертей. Органы милиции, контрразведка и КГБ здесь всегда работали в усиленном режиме, но чтобы раскрыть преступление, им потребовалась помощь специалистов секретной лаборатории.

Дело "Юбилейная смерть" началось со звонка военкома районного военкомата подполковника Кудрявцева в Херсонский городской отдел милиции. Его заместитель, майор Храпов, не явился на службу в положенное время, а чуть позже был найден мертвым. На месте происшествия обнаружили визитную карточку проректора по научной работе пединститута – Гаврищука. Тот оказался фронтовым товарищем умершего Храпова и находился в списках представленных к награждению юбилейной медалью, приуроченной к тридцатилетию Победы.

В пятницу поклонников детективных историй ждет еще две серии цикла – "Смертельный рейс" и "Рыжая Бабетта". Первое расследование держалось в строжайшем секрете от всех иностранных информагентств и общественности. В ночь на 17 июля 1978 года в междугородном автобусе "Львов – Киев" произошел взрыв. Из двенадцати человек никто не выжил. Руководство страны, напуганное серией терактов в Москве, совершенных годом ранее, приняло решение выслать на место трагедии спецгруппу подполковника Коновалова.

История "Рыжая Бабетта" вполне могла бы стать основой сценария для голливудского боевика. Дерзкие ограбления, уличные перестрелки, красивые женщины на угнанных автомобилях. И все это – в небольшом приморском Николаеве. Среди белого дня в центре города вооруженный грабитель убил бухгалтера местного универмага и похитил всю дневную выручку, которую тот нес в банк. По тревоге были подняты все правоохранительные службы города…

Детективный цикл "Вещдок" в эфире телеканала "Интер" со вторника по пятницу, в 15:50 и в 16:45.

Премьера серии "Носферату из райцентра" 24 января, в 15.50 https://youtu.be/g2DOHOp747s

О проекте "Вещдок":

Цикл детективных докудрам "Вещдок" впервые появился в эфире телеканала "Интер" 7 ноября 2016 года и стал самой успешной премьерной линейкой года. Каждый выпуск программы – это отдельная детективная киноистория, основанная на реальных событиях периода 1945 – 1985 годов. Многие дела долгое время находились под грифом "Совершенно секретно". Благодаря какой-то детали, вещественному доказательству и интуиции следователей эти дела удалось раскрыть. Ведущий программы – актер Артем Позняк.