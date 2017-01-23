Самые рекордные, неожиданные и молниеносные лоты аукциона "Интер – детям"

Прошедший 2016 год для благотворительного аукциона "Интер – детям" стал особенным. И даже – рекордным. Во-первых, в этот раз организаторы поставили перед собой сложную задачу: собрать самую крупную за три года существования аукциона сумму – 810 тысяч гривен. Именно столько стоит современное многофункциональное медоборудование Аvea для искусственной вентиляции легких новорожденных малышей. И эта задача – выполнена! Совсем скоро медицинский аппарат будет передан в отделение реанимации новорожденных НИИ ПАГ. Во-вторых, на аукцион впервые были выставлены более 200 лотов от отечественных и даже зарубежных звезд мировой величины. Неудивительно, что они привлекли внимание не только украинских благотворителей и коллекционеров. Подводя итоги прошлого года, организаторы благотворительной инициативы выбрали самые яркие, запоминающиеся, уникальные и полезные лоты, которые удивили и порадовали их обладателей.

Серьезная межконтинентальная борьба развернулась за обладание единственным в мире платиновым диском Loud ’n’ Proud группы Nazareth, классикой мирового хард-рока. В Киев его доставил специально для аукциона "Интер – детям" многолетний фронтмен группы Дэн Маккаферти. "Этот диск для меня – особенный, – признается музыкант. – Loud ’n’ Proud – часть меня и часть истории Nazareth. Если он поможет кому-то, тем более поможет спасти жизнь хотя бы одного ребенка, – значит, все не зря". За коллекционную "платину" сражались почитатели из Украины, России и Канады. Символично, что уникальный диск остался в Украине, у нашего соотечественника, который выкупил его за 43 тыс. гривен. Не менее жаркая битва шла за возможность потренироваться с олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой. За эту честь боролись даже поклонники ее таланта из Мексики! Еще один звездный лот – "командный" свитшот Светланы Лободы – был выкуплен почитательницей из Австралии. Она же, зная, что будет проездом в Киеве, приобрела лот от Коли Серги – "эксклюзивное стихотворение-посвящение". Женщина встретилась с певцом буквально на пару часов, и теперь артист в процессе создания посвящения.

Неожиданный и душевный лот предложила ведущая программы "Вокруг М" Леся Никитюк – она пригласила на уютные посиделки. По факту это получилась самая многолюдная реализация лота – пять представительниц прекрасного пола встретились в киевском ресторане "Барвы", где успели и кофе выпить, и посмеяться, и вопросы задать, и о себе рассказать, и обсудить мужчин, а также достопримечательности разных стран. "Хочется, чтобы таких встреч было побольше, чтобы люди чаще принимали участие в таких аукционах, как "Интер – детям", – говорит Леся Никитюк. – Когда вы участвуете в благотворительных акциях, помните, что добро – это бумеранг, вы его запускаете – и оно возвращается в десятикратном размере!".

Самыми "молниеносными" оказались лоты Олега Винника, Анастасии Даугуле и Ирины Билык. Кольцо знаменитой певицы, два костюма Олега Винника, в которых он снимался в клипе "Нино" и мастер-класс от ведущей программы "Утро с Интером" Анастасии Даугуле были выкуплены по максимальной цене буквально в течение часа после появления лота на сайте онлайн-аукциона.

Особый резонанс вызвал "горячий" лот Златы Огневич – два билета на ее первый сольный концерт в Киеве. Они достались участнику из Латвии – билеты мужчина приобрел для своих киевских друзей, что стало для них настоящим праздником. А вот для поклонницы Огневич из Харькова это обозначало полное фиаско, она очень расстроилась из-за того, что не успела выкупить билеты. Какова же была ее радость, когда Злата Огневич, узнав о данной ситуации, предоставила специально для участницы аукциона еще два билета! Буквально через день счастливая харьковчанка вместе с дочерью уже были в концертном зале Дворца "Украина" на грандиозном шоу Златы.

А вот группа AVIATOR придумала совершенно удивительный лот – возможность полететь с ними на один из концертов на самолете, пилотируемом артистами! Фронтмены группы недавно окончили летную академию. Намереваясь отправиться в гастрольный тур по небу, предложили такой эксперимент участникам аукциона. Надо сказать, желающие нашлись! И вскоре их ожидает весьма необычный экспириенс.

Настоящий рекорд этого аукциона по количеству лотов поставили звезды большого спорта – Виталий и Владимир Кличко, Лилия Подкопаева, Александр Усик и Василий Ломаченко, Алексей Михайличенко и Александр Шовковский, Олег Верняев, Жан Беленюк, Василий Вирастюк, Сергей Конюшок, Стелла Захарова. Еще одним приятным сюрпризом стал тот факт, что олимпийские чемпионы поддерживают друг друга не только на спортивной арене. Так, гимнаст-чемпион Олег Верняев выкупил лот своего товарища по олимпийской сборной Жана Беленюка и подарил его мальчику, который болел за всю олимпийскую сборную Украины в этом году, а особенно за наших борцов.

В процессе аукциона устанавливали рекорды и хорошо известные зрителям "Интера" проекты-участники. Например, самым часто покупаемым лотом стала книга "Готовим вместе" с автографами шеф-повара Андрея Дромова и ведущего Андрея Доманского. Собственно, и сама программа "Готовим вместе", и ее ведущие по количеству предложенных лотов также могли бы взять "золото": 24 лота уже нашли своих счастливых обладателей, они же выставили еще семь лотов, в том числе только вышедший из печати второй том книги "Готовим вместе. Лучшие блюда страны". Обладатели этого лота успели к Новому году получить не только новую книгу, но и автографы ведущих кулинарного проекта с персональными пожеланиями.

Этот аукцион был щедр не только на лоты, предоставленные звездами, но и на благотворительные взносы, которые делались от души и по возможностям. Большинство подкованных в области интернет-банкинга телезрителей перечисляли прямо на счет фонда кто сколько мог – кто 50 гривен, кто – тысячу, две, пять. Но самая добрая история, поразившая всю команду телеканала, связана с обычной киевлянкой, женщиной в возрасте, которая не умеет пользоваться интернетом и не доверяет банковским терминалам. Она обратилась на телеканал с просьбой связать ее с Анастасией Даугуле, потому что только ей хотела бы доверить свои средства, собранные для аукциона. Женщина захотела остаться безымянной, но пожертвованные ею 20 тыс. грн и приобретенное в том числе на них оборудование будут помогать спасать жизни детишек.

Коллектив благотворительного аукциона "Интер – детям" продолжает наполнять портал проекта deti.inter.ua новыми лотами. А это значит, что у участников аукциона появятся новые возможности для интересных встреч, ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Здесь уже можно найти автографы Тома Круза и Антонио Бандераса, возможность потренироваться с известной украинской спортсменкой-легкоатлеткой Ириной Лищинской, побороться за концертный талисман Виталия Козловского, поварской китель Андрея Дромова, золотую подкову на счастье от Романа Кадемина и многое другое.

В праздники и в будни, наверняка, каждый из нас от всей души делится теплом, вниманием и поддержкой с близкими людьми. Мы уверены, что январские, февральские вечера этой зимы станут намного уютнее и теплее для любого, кто захочет помочь самым маленьким украинцам. Вместе мы сделаем спасение жизней детей реальным, добрые дела – привычными, а мир вокруг – добрее и счастливее.