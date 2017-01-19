"Интер" вместе со зрителями покупает новое оборудование для спасения детских жизней

2017 год начинается для "Интера" с замечательной новости – благотворительный онлайн-аукцион достиг желаемой цели. За символичные 9 месяцев общими усилиями собрано 830 284.13 грн на покупку современного аппарата искусственной вентиляции легких Avea. Это уже третий медицинский аппарат, который команда и зрители телеканала приобретают для спасения детских жизней. В три последних года в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины были доставлены аппарат краниоцеребральной гипотермии, помогающий предотвратить страшную болезнь – ДЦП, и аппарат для поддержки дыхания новорожденных. Приобретаемое сейчас "Интером" современнейшее оборудование – аппарат искусственной вентиляции легких – позволит врачам спасать жизни даже родившихся раньше срока малышей весом буквально в 500 граммов! Еще несколько лет назад в отечественной медицине подобное считалось невозможным.

"Мы благодарны всем людям, принявшим участие в нашем аукционе, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – "Благотворительность" – это слово, к которому мы привыкли, которым мы обозначаем наши инициативы. Но на самом деле это проекты, позволяющие нам участвовать в чьей-то жизни, привносить в нее доброе и хорошее, подставить плечо там, где нужно. Очень важно, что эти инициативы объединяют тысячи людей – наших зрителей, звезд, сотрудников Inter Media Group. Мы вместе сделали большое дело. Такие инициативы – они нужны, чтобы люди, которым необходима помощь, не чувствовали себя одинокими. "Интер" – канал главных событий. Что такое "главное событие"? Это может быть и Новый год, и 9 Мая, и Крестный ход, и сбор средств на оборудование… Когда люди чувствуют, что они живут в этой стране, что они могут что-то важное и серьезное сделать вместе, и что есть результат".

Весной прошлого года при передаче первого аппарата для поддержки дыхания в реанимацию новорожденных и недоношенных детей НИИ ПАГ медики рассказали команде "Интера", что самое тяжелое для них не отсутствие медикаментов или нехватка человеческого ресурса, а невозможность оказать крохе адекватную помощь в сложной ситуации. Да, благодаря инициативе "Интера", массово поддержанной неравнодушными людьми, в реанимации появился второй аппарат. Но мест – девять. При одновременном рождении нескольких недоношенных малышей, у которых еще не сформированы легкие и отсутствует способность дышать самостоятельно, доктора оказываются перед сложным выбором – кого именно спасать в первую очередь. Именно тогда руководство Inter Media Group приняло решение продолжать аукцион и приобрести еще один аппарат искусственной вентиляции легких для ПАГ – более современный и многофункциональный. Ведь потребность в оборудовании очень высока – по словам профессора Татьяны Знаменской, замдиректора по перинатальной медицине ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" и научного руководителя отделения интенсивной терапии новорожденных, доставленный весной аппарат ни минуты не стоит без дела: благодаря ему уже более 40 малышей смогли сделать первый вдох!

"Фраза "Спасать детей" звучит абстрактно, – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер". – Но для родителей, у которых ребенок родился раньше срока, попал в первую в своей жизни беду, – это очень конкретная ситуация. Мы и зрители "Интера" уже видели тех, кто выжил благодаря ранее приобретенному совместными усилиями медицинскому оборудованию! И здесь очень важна степень доверия: зрители понимают – каждая копейка, которую человек пожертвовал в рамках наших благотворительных акций, идет на заявленную цель. На покупку медицинского оборудования для спасения детей".

За 2016 год аукцион стал не просто масштабным всеукраинским событием. Он превратился из разовой акции "Интера" ко Дню святого Николая в постоянно действующую благотворительную площадку, нацеленную на помощь детям. Впервые в этом году в рамках аукциона прошла акция "Жизнь детей – не мелочь", в ходе которой люди приносили свои домашние копилки. Прямо во время эфира программы "Касается каждого" были выкуплены работы детей-участников аукциона, ставших гостями ток-шоу. Некоторые телезрители просто делали благотворительные взносы на сайте deti.inter.ua причем суммы были от 50 гривен до 20 тысяч.

Международного размаха инициативе "Интера" придал лот, за который боролись участники из нескольких стран – единственный в мире платиновый диск группы Nazareth Loud ’n’ Proud с автографом Дэна Маккаферти, переданный аукциону лично солистом легендарной группы. Многие вещевые лоты разлетелись по всей Украине – уехали в Хмельницкий, Ровно, Одессу, Николаев, Запорожье, Житомир, Львов, а также за пределы страны – в Польшу, Россию и даже в Новую Каледонию. Еще одной особенностью аукциона этого года стало разнообразие спортивных лотов от самых титулованных и любимых спортсменов Украины: Виталия и Владимира Кличко, Лилии Подкопаевой, Александра Усика и Василия Ломаченко, Алексея Михайличенко и Александра Шовковского, Олега Верняева и Жана Беленюка, Василия Вирастюка и Сергея Конюшка.

У аукциона появились постоянные участники, которые отслеживают все новости проекта.

"У каждого из нас есть сумма, с которой мы можем безболезненно расстаться, – 10, 50, 200, 1000 гривен, почему бы не пожертвовать на хорошее дело? – говорит одна из самых активных участниц аукциона Ольга Пинская. – В прошлом году я купила несколько лотов со звездными вещами. В этом – приобрела еще и несколько "лотов-впечатлений". Интересные встречи, интересные люди – это замечательно! Помимо этого, благотворительность – в принципе очень важная вещь для души. Мы все должны по мере возможности делать добрые дела. Тогда и наша жизнь изменится".

Аукцион традиционно поддержали сотрудники телеканала и его проекты. Программа "Утро с Интером" постоянно рассказывала в эфире о новостях инициативы и реализации выкупленных лотов. Также предложила свои лоты, которые были сразу же выкуплены: кулинарный мастер-класс и конная прогулка с Анастасией Даугуле, экскурсия по Киеву и по телеканалу "Интер" от Ирины Юсуповой. Кроме того, участники аукциона побывали на съемочной площадке новогоднего огонька телеканала с журналистами "Утра с Интером" Дмитрием Чистяковым и Мариной Чанковой. А у поклонников рубрики "Україна вражає" захватывающее приключение еще впереди – поездка со съемочной группой и ведущей Валерией Микульской в красивое, интересное место.

Программа "Касается каждого" посвятила два эфира аукциону и проблеме спасения новорожденных в Украине, а команда проекта предоставила своим поклонникам уникальную возможность побывать в студии на съемках ток-шоу или на индивидуальной тренировке с ведущим Андреем Данилевичем, мастером спорта по плаванию.

Большое количество необычных лотов подготовили ведущие передач "Готовим вместе", "Орел и решка", "Орел и решка. Шопинг" и "Вокруг М". К аукциону активно подключились команды программ "Жди меня. Украина", "Вещдок" и "Свідок" (НТН), съемочные группы сериалов "Нити судьбы", "Восточные сладости" и "Спросите у осени". А звезды-победители развлекательного шоу "Добрый вечер на Интере" передали на благотворительность свою часть выигрыша – 187 тысяч гривен, а это почти четверть необходимой суммы! Такой взнос стал возможен благодаря отзывчивости Елены Коляденко, Влада Ямы, Виталия Козловского, Андрея Беднякова, Евгения Сморигина, Русланы Писанки, Евгения Гашенко, Владимира Шумко, Василия Вирастюка, Надежды Дорофеевой, Олеси Жураковской, Анастасии Кожевниковой, Сергея Писаренко, Ольги Поляковой, Лилии Подкопаевой и Виолы Ким.

Благотворительная организация "Интер – детям" искренне благодарит всех звезд и телезрителей, поддержавших аукцион, – кто впервые, а кто уже третий год подряд! В ближайшее время будет достигнута финальная цель онлайн-аукциона 2016 года – покупка и передача медицинского оборудования в НИИ ПАГ. Телеканал "Интер" обязательно расскажет об этом в эфире.

Однако добро не имеет границ и временных рамок. Поэтому благотворительный онлайн-аукцион продолжается! У каждого желающего по-прежнему есть возможность начать этот год, месяц или день с Поступка, с хорошего дела и запустить круговорот добра, который обязательно вернется сторицей. На сайте deti.inter.ua, как и раньше, доступны эксклюзивные лоты от звезд, а также необычные мастер-классы, интересные путешествия, индивидуальные тренировки и многое другое. Все вырученные средства пойдут на спасение детских жизней.

Благотворительный аукцион достиг своей цели https://youtu.be/XA8Sv2T7U6s



