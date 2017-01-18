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"Интер Медиа Груп" договорилась о ретрансляции телеканалов Группы с 98% кабельных провайдеров

"Интер Медиа Груп" договорилась о ретрансляции телеканалов Группы с 98% кабельных провайдеров

18 января 2017 | 11:30

"Интер Медиа Груп" договорилась о ретрансляции всех телеканалов Группы с 98% операторов кабельных сетей. На сегодняшний день, как и ранее, все население Украины имеет возможность смотреть каналы "Интер Медиа Груп", в том числе через кабельные сети.

"Есть единичные небольшие провайдеры, которые изменили пакет телевизионных каналов без учета мнения телезрителей. Абоненты этих сетей в основном мигрируют к другим операторам с максимально полным пакетом украинских телеканалов. Конкуренция на рынке кабельного телевидения достаточно высокая, поэтому многие домохозяйства с кабельным типом приема имеют доступ к сетям, по меньшей мере, двух операторов. Незначительная часть абонентов переходит на альтернативные типы приема телевизионного сигнала. Аналитика показала, что процесс заключения договоров не повлиял на показатели телеканалов Группы", – отметил Владимир Масарик, генеральный директор компании "Торсат" – эксклюзивного дистрибьютора телевизионных каналов "Интер Медиа Груп".

С конца прошлого года для телезрителей каналов "Интер Медиа Груп" ("Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "МЕГА", Zoom, "Enter-фильм") открыта "горячая" телефонная линия 0 800 508 650, где можно получить консультацию относительно улучшения качества приема сигнала, узнать о доступных операторах кабельных сетей в месте проживания телезрителей, а также о возможности изменения типа приема сигнала.

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